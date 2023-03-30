لقي 9 جنود أمريكيين مصرعهم بحادث طائرتين بحسب واشنطن بوست و أعلن الجيش الأميركي اصطدام مروحيتين من نوع بلاك هوك، فوق مقاطعة “تريغ” بولاية كنتاكي.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023

وأوضحت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم مكتب الشؤون العامة في قاعدة فورت كامبل، ببيان اليوم الخميس، أن المروحيتين تحطمتا خلال حادث تدريب روتيني، ليل الأربعاء.

كما لفتت إلى أن “حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

فيما ألمح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إلى احتمال وقوع عدة وفيات. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس “تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى”.

ويشار إلى أن مقاطعة تريغ حيث وقع الحادث، تقع على بعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب فورت كامبل، وهي منشأة عسكرية على حدود كنتاكي – تينيسي.