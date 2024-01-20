اصطدام سفينتين للبحرية الملكية البريطانية في ميناء البحرين دون وقوع إصابات

نقلت تقارير صحفية إعلان البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين تابعتين لها مخصصتين للكشف عن الألغام اصطدمتا ببعضهما البعض في ميناء البحرين.

وأضافت أنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع يوم الجمعة وأنها فتحت تحقيقا في الأمر بحسب رويترز.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة تشيدين جفولد تبحر إلى الوراء نحو السفينة بانجور التي كانت راسية في الميناء.

وكان دوي التصادم عاليا وأظهر التسجيل اهتزاز السفينة بانجور من أثر الاصطدام بها. وقال الأميرال إدوارد آلجرين قائد العمليات بالبحرية الملكية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار.

Two Royal Navy warships collide off coast of Bahrain. pic.twitter.com/FEc0332EDZ — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 20, 2024

وأضاف “أؤكد لكم أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأنه سيتم سريعا تنفيذ أي تعديل في الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى”. ومضى يقول “في غضون ذلك، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في ضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة”.