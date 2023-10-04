ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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هل سيتم فرض اشتراك شهري على مستخدمي فيسبوك وإنستغرام؟

مسؤولين في ميتا، عرضوا الخطة على منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
فيسبوك

تستعد شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، لفرض رسوم اشتراك شهرية على مستخدمي تطبيق إنستغرام على الهاتف في دول الاتحاد الأوروبي، الذين لا يريدون مشاركة الشركة نشاطهم الرقمي من أجل توجيه إعلانات لهم، بحسب ما أفادت صحيفتا “وول ستريت جورنال”، و”فاينانشيال تايمز”.

وتبلغ تكلفة الاشتراك المقترحة 14 دولارا شهريا، وتهدف إلى الالتفاف على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدد بتقييد قدرة الشركة على عرض إعلانات مخصصة للمستخدمين من دون الحصول على موافقتهم.

ونقلت الصحيفتان عن مصادرهما، أن “شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تفكر في أن تتقاضى أيضا 17 دولارا مقابل استخدام موقعي فيسبوك وإنستغرام معا على الحواسيب”.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن مسؤولين في ميتا، عرضوا الخطة على منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل، في اجتماعات عقدت في سبتمبر الماضي.

وقالت “فاينانشيال تايمز” إنه من المرجح أن يتم طرح الخطة للتنفيذ خلال في غضون أسابيع.

وأضافت: “أمام الشركة مهلة حتى نهاية نوفمبر للامتثال لقرار محكمة لوكسمبورغ الصادر هذا العام والذي وجد أن فيسبوك “لا يمكنه تبرير” استخدام البيانات الشخصية لاستهداف المستهلكين بالإعلانات ما لم يحصل على موافقتهم”.

والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، التي أتاحت جميع ميزاتها مجانا لسنوات، بدأت مؤخرا في فرض رسوم مقابل بعض الميزات، حيث تتعرض خدماتها الإعلانية التقليدية لضغوط من لوائح الخصوصية، كما أصبح المعلنون أكثر انتقائية فيما يتعلق بميزانياتهم.

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