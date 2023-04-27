طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، حديثاً، تعديلات لائحة تقديم منتجات التبغ على منصة استطلاع الإلكترونية الحكومية.

وتضمنت التعديلات الجديدة عدم تخزين الشيشة أو الأرجيلة الخاصة بالزبائن في المحل، ومنع تقديم منتجات التبغ للمطاعم في الجلسات الخارجية على الأرصفة المرخصة.

ونصت على منع تقديم منتجات التبغ في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، وحددت أيضاً متطلبات الترخيص واشتراطات تقديم المحلات لمنتجات التبغ المتخصصة “السيجار الكوبي”.

وتتضمن التعديلات ما يلي:

1- يسمح للمقاهي الشعبية تقديم منتجات التبغ في الجلسات المفتوحة والغرف المستقلة.

2- يمنع تقديم منتجات التبغ للمطاعم في الجلسات الخارجية على الأرصفة المرخصة.

3- في حال تقديم منتجات التبغ في الجلسات الخارجية لنشاط المقاهي (الكوفي شوب) يجب أن تكون الجلسات غير مرئية نهائياً.

4- يمنع دخول من تقل أعمارهم عن الحد الذي يحدده نظام مكافحة التدخين.

5- لا يسمح بقيام العمالة المخصصة لتقديم أو إعداد منتجات التبغ بإعداد أو تقديم المشروبات الباردة أو الساخنة أو الوجبات الغذائية.

6- تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بأنظمة حفظ التسجيلات.

7- يجب أن يكون المبسم والخراطيم المستخدمة في تدخين (المعسل) ذات الاستخدام الواحد (disposable)، على أن يتم التخلص منها مباشرة بعد الاستعمال.

8- لا يسمح باستخدام جهاز شيشة واحد بعدة رؤوس.

9- لا يسمح بخلط التبغ واضافة نكهات خاصة له وتسميتها بنكهة او اسم خاص.

10- يجب تغيير المياه المستخدمة باستمرار لكل عميل، على إن تكون المياه المستخدمة صالحة للشرب والاستخدام الادمي.

11- يجب أن تكون منتجـات التبغ مرخصـة مـن الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء.

12- يمنع استخدام الفحم المستخدم لإعداد الطعام على الشيشة والأرجيلة.

13- يمنع توزيع التبغ ومنتجاته مجاناً او الترويج او التخفيض له داخل المنشاة.

14- لا يسمح ببيع المرتادين عبوات أو كميات من التبغ للاستخدام، الخارجي، ولا يسمح بخدمة توصيل (المعسل) إلى المنازل أو المكاتب أو السيارات.

15- يمنع استخدام الفواكه الطبيعية كبديل عن رأس المعسل المصنوع.

16- يمنع إضافة المواد الغذائية وما في حكمها الى مياه زجاجة الشيشة أو الأرجيلة.

17-عدم تقديم المعسل في الشيشة أو الأرجيلة المشتركة.

وبدأ الاستطلاع يوم أمس الأربعاء 26/4/2023 ومن المقرر أن ينتهي يوم 10/5/2023 في قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري لجهة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة بالإضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة في السعودية.

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