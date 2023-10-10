10 بالمئة، قفزة في أسعار الغاز الأوروبية بعد الاشتباه بتعرض خط غاز بحري للتخريب

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية 10٪ فيما نقلت بلومبرغ عن مصادر إن التحقيق في تسرب من خط أنابيب للغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا يجري على أساس أنه عملاً تخريبيًا، فيما أكدت المصادر أنه “ليست هناك استنتاجات نهائية”. ومن المتوقع أن يقدم المسؤولون المزيد من التفاصيل حول التحقيق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. و ودفع الانخفاض “غير المعتاد” في الضغط في خط الأنابيب المشغلين إلى وقف التدفقات في وقت مبكر من يوم الأحد، مع بدء الدول المجاورة عملية تفتيش.

ويصل طول خط الأنابيب قرابة 77 كم وقد يستدعي اصلاح التسرب شهورا عديدة.

وكانت رويترز قد ذكرت أن إصلاح الخط قد يستغرق شهورا و نقلت عن بيان شركة جاسجريد الفنلندية المشغلة لشبكة الغاز أن خط أنابيب غاز تحت البحر يمتد بين فنلندا وإستونيا تم إغلاقه بعد تراجع غير معتاد في الضغط.

وذكرت الشركة في البيان: “بناء على عمليات الرصد هناك اشتباه بوجود تسرب في خط الأنابيب البحري بين فنلندا وإستونيا”. وأشارت”رويترز”، نقلا عن الشركة إنها تنسق مع الشركة المشغلة في إستونيا للتحقيق في سبب التسرب.

ويعيد التسرب للأذهان الانفجارات التي تعرض لها خط نورد ستريم منذ عام.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت دول الاتحاد الأوروبي كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي التي تشتريها رغم الحرب في أوكرانيا، ما يوضح تعقيدات إيجاد بديل لمصدر الطاقة الحيوي هذا مع اقتراب فصل الشتاء. وبعد بدء الحرب في فبراير 2022، قلصت موسكو بشكل حاد من صادرت الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، ما دفع دوله الـ27 للبحث عن مصادر بديلة في ظل اعتمادها على الوقود التقليدي.