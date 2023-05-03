قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم أن لا خيار أمام روسيا الآن إلا قتل زيلينسكي وأعضاء حكومته، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الروسية إنها أفشلت محاولة لاستهداف الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونشرت لقطات فيديو تظهر جسما طائرا يقترب من قبة لأحد بنايات الكرملين الشهيرة المطلة على الساحة الحمراء وبعدها ينفجر هذا الجسم قبل أن يصل.

وقال بيان الكرملين إن شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مجمع الكرملين لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية. وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت وأنه يباشر عمله اليوم الأربعاء من مقر إقامته في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو.

ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من صحة هذا المقطع. وقال بيان الكرملين إن شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مجمع الكرملين لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

اسقاط مسيرة فوق الكرملين بموسكو pic.twitter.com/LbaAjkZRDE — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) May 3, 2023

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت وأنه يباشر عمله اليوم الأربعاء من مقر إقامته في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو.اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الأربعاء بمهاجمة الكرملين بطائرتين مسيرتين خلال الليل في محاولة لم تنجح لقتل الرئيس فلاديمير بوتين بحسب رويترز. ومن جهتها نفت الرئاسة الاوكرانية الأربعاء أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو الى كييف.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين “بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين”. وقال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين اللتين استخدمتا في ما قالت إنه هجوم على مقر إقامة بوتين في الكرملين. وأضاف الكرملين أن روسيا تحتفظ بحق الرد، وهو تعليق يشير إلى أن موسكو قد تستغل ما قالته عن هذا الهجوم لتبرير مزيد من التصعيد في الحرب مع أوكرانيا. قال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، الأربعاء، إن محاولة أوكرانيا اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عمل إرهابي مخطط له”. وأوضح المكتب الصحفي، في بيان، أن “طائرتين أوكرانيتين بدون طيار هاجمتا الليلة الماضية مقر إقامة الرئيس بوتين في الكرملين”، فيما وصفته بمحاولة اغتيال “إرهابية”. وقال الكرملين في البيان “طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار تم تعطيل الطائرتين”. وأضاف “نعد هذه الأفعال عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من مايو الذي من المقرر أيضا أن يحضره ضيوف أجانب”. وتابع أن “الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد بإجراءات في المكان والزمان اللذين يراهما مناسبين”.