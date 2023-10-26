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القضاء السويسري يُسقط التهم عن إنفانتينو

أسقط القضاء السويسري تهم الفساد عن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وتم إغلاق التحقيق بعد دحض الاتهامات بحقه

فريق التحرير by فريق التحرير
القضاء السويسري يُسقط التهم عن إنفانتينو

أعلن ممثلو الادعاء السويسريون الخميس أنهم أسقطوا إجراءاتهم الجنائية التي استمرت ثلاث سنوات ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بسبب الاشتباه في تواطئه مع مسؤولين فيما يتعلق بفضيحة الفساد التي عصفت بالفيفا.

وطالب إنفانتينو بإعتذار ممن وصفهم بـ”الحاسدين والفاسدين” الذين يسعون لتشويه سمعته، معلناً “النصر الكامل والواضح” في القضية.

وتم فتح تحقيق في تموز/يوليو 2020 للتحقيق في شبهات التواطؤ بين إنفانتينو والمدعي العام السويسري آنذاك مايكل لاوبر، المدعي العام الأعلى في البلاد.

وكان لاوبر مسؤولاً عن التحقيق الذي أجرته سويسرا في فضيحة الفساد الهائلة التي هزّت الاتحاد الدولي، الذي يأخذ من زيوريخ مقرا له، في عام 2015.

لكنه اضطر إلى التنحي عن التحقيق في حزيران/يونيو 2019، بعد أن كشفت وسائل الإعلام أنه عقد عدة اجتماعات غير معلنة مع إنفانتينو خلال التحقيق.

وتم تعيين اثنين من المدعين الخاصين في القضية، لكنهما قالا في بيان الخميس إن التحقيق قد أُغلق، مع دحض الاتهامات.

وجاء في البيان أن “الإجراءات الجنائية… توقفت”.

وتابع “لم يتم إثبات الاشتباه في استخدام مكتب المدعي العام السويسري من قبل الفيفا خلال التحقيق الشامل. وعلى العكس من ذلك، تم دحض الشبهة”.

وأعرب فيفا في بيان عن “رضاه البالغ” عن القرار، قائلا إن المفاجأة الوحيدة كانت المدة التي استغرقها التوصل إلى “نتيجة واضحة”.

وجاء في البيان أن “الفيفا الجديد أصبح اليوم منظمة نظيفة وجيدة الإدارة وقوية وتعمل وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية والحوكمة”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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