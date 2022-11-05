سامر باطر by سامر باطر

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اسعار النفط تقترب من 100 دولار للبرميل

سامر باطر by سامر باطر

فيما ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بأكثر من خمسة بالمئة عند التسوية مع غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما يتطلع المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد. وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية وسجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 بالمئة بحسب رويترز.

الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم لمستوى يقارب 100 دولار للبرميل وبلغت الأسعارُ لكلٍّ من:

  • نفط برنت 98.74 دولارًا أمريكيًا
  • نفط خام 92.61 دولارًا.
  • الغاز الطبيعي 6.47 دولارًا.

ارتفاع العقود

  • صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 96.51 دولار للبرميل .
  • زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.94 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 90.11 دولار للبرميل.
  • يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط الذي يكون أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
  • تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...