اسعار النفط ترتفع لتقارب 100 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الخام الثلاثاء، وقفز خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أكتوبر، إلى 99,13 دولاراً، أي بنسبة 2,75 %، بعيد بلوغه ما يقرب من 100 دولار بحسب أ ف ب.

وارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه، بنسبة 3,21 % إلى 93,26 دولاراً. أكّد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان الاثنين في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرغ أنّ مجموعة أوبك بلس التي تقودها بلاده مع روسيا «لديها وسائل… تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة» لمواجهة تحديات سوق النفط التي وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق«.

وقال المحلل في شركة»أواندا«كريغ إيرلام»من المذهل أن تنوي أكبر دولة في «أوبك +» خفض الإنتاج لمواجهة انخفاض الأسعار«. لكن مصادر غير مباشرة في»أوبك +” نقلتها رويترز الثلاثاء قالت إن تخفيض الإنتاج من قبل التحالف لن يكون وشيكاً وسيتزامن مع عودة النفط الإيراني إلى السوق إذا توصلت طهران والغرب إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة على إيران.