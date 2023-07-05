اسطنبول تحظر الشيشة في الأماكن العامة

أعلن حاكم اسطنبول عن حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة ، بما في ذلك الحدائق والشواطئ. في تغريدة يوم الأربعاء ، قال داود غول إن المنع يشمل في اسطنبول؛ تدخين الشيشة في الشواطئ ، والغابات ، ومناطق الترفيه والمتنزهات ولا توجد قيود على صالات الشيشة المرخصة خارج هذه المناطق.

İstanbul’da; plajlar,sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır.



Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir. — Davut GÜL (@gul_davut) July 5, 2023

وكانت سلطات إسطنبول أعلنت مطلع الشهر الماضي عن حظر تدخين الشيشة عند الدخول إلى الغابات تحسبا من الحرائق حتى 15 أكتوبر المقبل بهدف الحفاظ عليها خلال موسم الصيف المصحوب بارتفاع درجات الحرارة بحسب وكالة الاناضول.

وقالت الولاية في بيان إن الحرائق تنشب في الغابات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مع بدء موسم الصيف، وبسبب السلوك المتعمد أو الخاطئ الناجم عن حركة البشر والمركبات في منطقة الغابات. وأضافت: “بناء عليه تقرر حظر الدخول إلى الغابات في الفترة الممتدة بين 24 يونيو/ حزيران و15 أكتوبر”. وأشارت إلى أن القرار يحظر بشكل تام حفلات الشواء واستخدام أنابيب الغاز وتدخين الشيشة أو إشعال أي نوع من أنواع الحرائق في مناطق الغابات. وأوضحت أن القرار لا يشمل مناطق التنزه والاستجمام والمتنزهات الطبيعية والبساتين والمتنزهات المدرجة ضمن المرافق السياحية داخل حدود إسطنبول. وحذرت الولاية من التبعات القانونية لانتهاك قرارها في حظر دخول الغابات.