عاجل.. استهداف إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ يشعل الحدود مع لبنان

تم استهداف مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ أطلقت من جنوب لبنان ما أسفر عن رد بقصف مدفعي للمنطقة.

أطلق مجهولون من بلدة القليلة في قضاء صور بعد ظهر الخميس قرابة 100 صاروخ على مناطق متفرقة في شمال إسرائيل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات توثّق لحظة إطلاق الصواريخ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “الهجوم الصاورخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية”.

ونقلت رويترز أن إسرائيل قصفت أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، رداً على استهدافها بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها، فيما قالت ثلاثة مصادر أمنية ان فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان على إسرائيل وليس حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ ما لا يقلّ عن 34 صاروخاً أطلقت الخميس من لبنان باتّجاه الدولة العبرية، 25 منها اعترضتها دفاعات الجيش الإسرائيلي الجوية بينما سقطت خمسة صواريخ على الأقلّ في مناطق مأهولة ممّا أسفر عن سقوط جريح وأضرار ماديّة.

وبحسب أجهزة الإسعاف الإسرائيلية فقد أصيب بالقصف شاب يبلغ 19 عاماً بشظيّة، بينما أصيبت امرأة في الستينيات بجروح طفيفة أثناء فرارها بحثاً عن ملاذ آمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان هي من طرازي كاتيوشا وغراد”.

مصادر عبرية: اطلاق ١٠٠ صاروخ من لبنان بإتجاه اسرائيل pic.twitter.com/dK5UAPP0CI — Mahassen Moursel (@MMoursel) April 6, 2023

كما أفادت سكاي نيوز بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجتمع بوزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع لبحث الرد على التصعيد على الحدود اللبنانية.

وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد غرّد على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا: “رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه اسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية”.

كما طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ.

وأفادت وكالة “رويترز” بوجود “قصف مدفعي إسرائيلي على مواقع إطلاق الصواريخ جنوب لبنان”.

?Massive escalation as reportedly 30 plus Rockets fired from southern Lebanon into Israel in one hour. Despite Iron Dome, reports of damage coming in.



Airspace in northern Israel including Hafia airport closed.



Israel authorizes intial directives of Artillery and Air response pic.twitter.com/H6Rtn7hMDf — Megh Updates ?™ (@MeghUpdates) April 6, 2023

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن إسرائيل قصفت أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، رداً على استهدافها بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وذكرت الوكالة أن “مدفعية الإحتلال قصفت بعدد من القذائف الثقيلة (…) أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور”، بعدما شهدت المنطقة “إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا” باتجاه إسرائيل.

ووجهت القناة الـ12 الإسرائيلية اصابع الاتهام للفصائل الفلسطينية بأنها وراء إطلاق الصواريخ من لبنان.

وفي المقابل، نفت مصادر حزب الله لقناة “الحدث” علاقته بإطلاق الصواريخ.

ونقلت وكالات الانباء عن صحيفة يديعوت أحرونوت أن الهجمات الصاروخية تسببت بإصابة شخصين. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي دفع بمقاتلات إلى الحدود مع لبنان.

قالت ثلاثة مصادرأمنية ان فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان على إسرائيل وليس حزب الله. وقال مسؤول دفاعي إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقيم الوضع بعد الضربات الصاروخية الآتية من لبنان اليوم الخميس، لكنه يعمل على افتراض أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان هي من طرازي كاتيوشا وغراد”. أما القناة “13” الإسرائيلية فقدرت إن جهات فلسطينية في لبنان تقف خلف إطلاق الصواريخ. وأفادت الهيئة، بوجود “تقديرات بإطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل”، دون تفاصيل.

BREAKING NEWS: Dozens of missiles fired from Lebanon hit northern Israel in response to the storming of Al-Aqsa Mosque pic.twitter.com/5KqjyFmuzP — The Cradle (@TheCradleMedia) April 6, 2023

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