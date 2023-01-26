استنفار في الإمارات لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي وتحذير من ارتياد البحر

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعاً، الأربعاء، برئاسة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الفريق، وبحضور أعضاء الفريق، كما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم.

وعُرضت مستجدات المنخفض الجوي حسب التوجيهات الوطنية من قِبل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وتأثيره في إمارة أبوظبي، كما أوضح ممثل المركز الوطني للأرصاد مستجدات الحالة على الدولة والإمارة، واستُعرضت خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية المعتمدة.

وخلُص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات الاستراتيجية، حيث وجه ، باستمرار حالة الاستعداد في الإمارة، كما أكد جاهزية الجهات المعنية حسب خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مع الاستعداد لرفع مستوى الطارئ المحلي حسب تطورات الموقف المستقبلية، على أن يعقد الفريق اجتماعه الثاني حسب الحاجة.

وأشاد فارس خلف المزروعي بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لجميع الإمكانات التي تعزز جهود فِرق الاستجابة لأداء دورها الريادي في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، مؤكداً أن أعضاء الفريق على جاهزية عالية في تحقيق الأهداف والتطلّعات وفقاً للخطط الداعمة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على المستويين، المحلي والاتحادي.

وأكد المزروعي أهمية تكامل الأدوار بين فِرق الاستجابة للتعامل مع الحالة الطارئة، وتنسيق وتوحيد إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ورفع وتطوير قدرات الاستجابة، والاستعداد والتعافي وفق منظومة الطوارئ الوطنية. ووجّه بأهمية مواصلة عمل الفريق على رفع الجاهزية والتأهّب، وتحديث الخطط المعتمدة، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لضمان سرعة الاستجابة، ووضع الإجراءات وتطبيقها لتقليل فرص حدوث الأزمات.

ويعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تنسيق جهود الجهات المحلية حسب خطة الاستجابة العامة للأحوال الجوية لإمارة أبوظبي، لتأكيد جاهزية الإمارة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة، والحد من تداعياتها المحتملة.

شرطة الموانئ في دبي

وفي السياق نفسه، حذر العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، داعياً أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج.

وأكد العقيد السويدي أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.

كما أكد جاهزية مركز شرطة الموانئ، للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية والتي تحتوي على دوريات مشتركة من “الأمن البحري” و”الإنقاذ البحري”، يعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقي الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.

وأوضح أنه تم توزيع الدوريات المشتركة من دوريات الإنقاذ البحري والأمن البحري على 9 مناطق تمركز في مناطق ميناء الحمرية ومرفأ ديرة، وخور دبي، والجسر العائم، و”ميناء الصيد 1″ في نقطة تمركز الجميرا الأولى، و”ميناء الصيد 2″ في نقطة تمركز الجميرا الثانية، و”ميناء الصيد 3″ في نقطة تمركز الجميرا الثالثة، إلى جانب نقطة التمركز في الميناء السياحي وال “جي بي آر” و”دبي هابر”، ونقطة تمركز حتا بالتعاون مع مركز شرطة حتا.

ودعا العقيد السويدي أصحاب المراكب البحرية إلى تحميل خدمة “أبحر بأمان” المتوفرة على تطبيق شرطة دبي، من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة، كما دعا في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى 901 في الحالات غير الطارئة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

أمطار رعدية غزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن تتأثر الإمارات اليوم الخميس 25/1/2023 بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس يوم الجمعة غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.