. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

استنفار أمني في الكويت بسبب الإبلاغ عن 4 جثث

استنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية ليل السبت إثر تلقي 3 بلاغات منفصلة تفيد بوجود 4 جثث لامرأتين كويتية وأجنبية وكويتي وأجنبي

استنفار أمني في الكويت بسبب الإبلاغ عن 4 جثث لمواطن ومواطنة و2 لأجانب

. .. by . ..
الأجهزة الأمنية في الكويت استنفرت بسبب ورود بلاغات عن وجود 4 جثث
استنفار أمني في الكويت بسبب الجثث الأربع

استنفرت الأجهزة الأمنية في الكويت مساء أمس السبت إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية ثلاثة بلاغات منفصلة تفيد بوجود أربع جثث لامرأتين ورجلين.

وقال مصدر أمني، بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية اليوم الأحد، إن مسؤول قسم الحوادث في مستشفى الجهراء في محافظة الجهراء أبلغ عن وصول مواطنة بالعقد الثالث من عمرها متوفاة إلى مستشفى الجهراء وبدت عليها آثار عنف.

وأضاف المصدر أن أطباء قسم الحوادث أبلغوا رجال الأمن عن وجود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة، وأن رجال الأمن استدعوا رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي ووكيل النائب العام الذي أمر برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها.

وأكد أن المعاينة الأولية للجثة من قبل الطبيب الشرعي أظهرت وجود آثار خنق، موضحاً أن رجال الأمن تحفظوا على شخصين من أقارب المواطنة التي جلباها إلى المستشفى.

الجريمة الثانية

قال المصدر ذاته إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن وجد جثة ملقاة في منطقة صحراوية بالقرب من طريق الأرتال، وأن رجال الأمن هرعوا إلى الموقع وشاهدوا الجثة التي بدت عليها آثار حروق وكدمات وتعذيب.

وأضاف أن المعاينة الأولية للطبيب الشرعي أظهرت وجود شبهة جنائية أدت إلى وفاة المرأة ذو الملامح الآسيوية، وأن وكيل النائب العام أمر برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها، وتحديد هوية صاحبة الجثة وكلف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة.

الجريمة الثالثة بجثتين

قال المصدر إن حارس إحدى البنايات التي لا تزال قيد الانشاء أخبر عمليات وزارة الداخلية عن عثوره على جثتين لشابين داخل البناية أثناء تفقده لها، فانتقل رجال الأمن ورجال الأدلة الجنائية ورجال المباحث إلى الموقع لمعاينة الجثتين وتبين أنهما تعودان لمواطن وشخص من المقيمين بصورة غير قانونية يحمل جواز سفر سيرلانكي.

وأضاف أن رجال الأدلة الجنائية رفعا الجثتين بعد الكشف الأولي عليهما من قبل الطبيب الشرعي والذي دل على وجود شبهة جنائية أدت إلى وفاتهما.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا