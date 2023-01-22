استنفار أمني في الكويت بسبب الإبلاغ عن 4 جثث

استنفرت الأجهزة الأمنية في الكويت مساء أمس السبت إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية ثلاثة بلاغات منفصلة تفيد بوجود أربع جثث لامرأتين ورجلين.

وقال مصدر أمني، بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية اليوم الأحد، إن مسؤول قسم الحوادث في مستشفى الجهراء في محافظة الجهراء أبلغ عن وصول مواطنة بالعقد الثالث من عمرها متوفاة إلى مستشفى الجهراء وبدت عليها آثار عنف.

وأضاف المصدر أن أطباء قسم الحوادث أبلغوا رجال الأمن عن وجود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة، وأن رجال الأمن استدعوا رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي ووكيل النائب العام الذي أمر برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها.

وأكد أن المعاينة الأولية للجثة من قبل الطبيب الشرعي أظهرت وجود آثار خنق، موضحاً أن رجال الأمن تحفظوا على شخصين من أقارب المواطنة التي جلباها إلى المستشفى.

الجريمة الثانية

قال المصدر ذاته إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن وجد جثة ملقاة في منطقة صحراوية بالقرب من طريق الأرتال، وأن رجال الأمن هرعوا إلى الموقع وشاهدوا الجثة التي بدت عليها آثار حروق وكدمات وتعذيب.

وأضاف أن المعاينة الأولية للطبيب الشرعي أظهرت وجود شبهة جنائية أدت إلى وفاة المرأة ذو الملامح الآسيوية، وأن وكيل النائب العام أمر برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها، وتحديد هوية صاحبة الجثة وكلف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة.

الجريمة الثالثة بجثتين

قال المصدر إن حارس إحدى البنايات التي لا تزال قيد الانشاء أخبر عمليات وزارة الداخلية عن عثوره على جثتين لشابين داخل البناية أثناء تفقده لها، فانتقل رجال الأمن ورجال الأدلة الجنائية ورجال المباحث إلى الموقع لمعاينة الجثتين وتبين أنهما تعودان لمواطن وشخص من المقيمين بصورة غير قانونية يحمل جواز سفر سيرلانكي.

وأضاف أن رجال الأدلة الجنائية رفعا الجثتين بعد الكشف الأولي عليهما من قبل الطبيب الشرعي والذي دل على وجود شبهة جنائية أدت إلى وفاتهما.