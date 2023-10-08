وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بزيادة الحد الأدنى لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات لرفع كفاءته.

تضمن التوجيه الملكي، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن؛ واستمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن؛ بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، وتفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

ويأتي التوجيه، انطلاقًا من حرص واهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز على أبنائه المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، واستمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ويمتد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، من التوجيه السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو 2022، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

وأكد الضمان الاجتماعي والتمكين، زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي للعائل بحد أقصى 5000 ريال للأسرة الواحدة، وأسهب في شرح أن من كان يتقاضى 1100، سيحصل على 1320، والتابع الذي كان يحصل على 550، ستتحول بعد الزيادة إلى 660 ريال.

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

#خادم_الحرمين_الشريفين..

وبناءً على ما رفعه سمو #ولي_العهد يوجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين منه لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر… pic.twitter.com/XCvbXw7sfy — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 8, 2023