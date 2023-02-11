وجهت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، أمس الجمعة، رسالة الى المواطنين بشأن تطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقالت الاستخبارات في رسالة موجهة للمواطنين “كن على قدر المسؤولية وساهم معنا بتطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من خلال الاتصال على الخط الساخن والمجاني (١٤٤) والذي يعمل ٢٤ ساعة”.

وأضافت “للإبلاغ عن عمليات تهريب العملة والتلاعب بأسعار صرف الدولار والصيرفات الجوالة والحوالات غير الرسمية”.

وأكدت “اتصل وبلغ للحد من هذه الجرائم التي تضر اقتصاد بلادنا”.

وقالت الوكالة في موقعها الرسمي “بإمكان المواطنين الكرام الاتصال على الخط الساخن (144) لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للإبلاغ عن المضاربين بالعملة والمتلاعبين بأسعار صرف الدولار والمزورين للعملة.. علماً أن هوية المتصل ستبقى طي الكتمان”.

تعديل سعر صرف الدولار

صادقت الحكومة العراقية قبل أيام على قرار تعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار بدلاً من 1470 ديناراً، في خطوة من المفترض أنها ستنعكس إيجاباً على تخفيف وطأة أزمة سعر صرف الدولار العاصفة بالأسواق المالية العراقية منذ شهرين.

وقال البنك المركزي العراقي إنه سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار اعتباراً من، الأربعاء (8 فبراير/شباط 2023)، مؤكدا أنه “سيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي”.

واستفاد العراق بقوة من ارتفاع أسعار البترول في تعزيز موارده الدولارية، لكن بعض القيود المتعلقة بالتحويلات المالية أدت إلى نقص العملة الصعبة في الأسواق وارتفاع سعر الدولار.

أسعار الصرف الجديدة أصبحت على النحو التالي:

1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.

1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

سعر الدولار ينخفض

ومع اعتماد السعر الرسمي الجديد للصرف، تراجعت أسعار صرف الدولار بالسوق الموازي إلى نحو 1450 دينار للدولار، بعد أن كانت ارتفعت لأكثر من 1600 دينار للدولار قبل صدور القرار.

ويتوقع محللون أن تبدأ الأسعار في التراجع أكثر خلال الأيام المقبلة لتقترب من سعر الصرف الرسمي المعتمد منذ يوم الأربعاء الماضي.