استقرار أسعار الذهب عند 3734 للأونصة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحسب وكالة الأنباء السعودية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.83 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 1470.66 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1210.96 دولارات. ونقلت بلومبرغ أمس أنه في ما يتعلق بالتوقعات، تترقب الأسواق صدور مؤشر الإنفاق الشخصي الاستهلاكي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم الأساسي. وتشير التقديرات إلى أن نمو المؤشر تباطأ الشهر الماضي، ما قد يعزز التوقعات بخفض الفائدة مجدداً، ويدعم بذلك المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائداً. ارتفع سعر الذهب الفوري 0.3% إلى 3774.83 دولار للأونصة في الساعة 8:06 صباحاً في لندن، وزاد مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري 0.1%. وحققت الفضة مكاسباً بعد تجاوز مستوى 44 دولاراً للأونصة في وقت سابق من الأسبوع، فيما ارتفعت أيضاً أسعار البلاتين والبلاديوم.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا