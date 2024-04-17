فريق التحرير by فريق التحرير

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استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي

استقر سعر الذهب عند 2381.68 دولارًا للأوقية (الأونصة).

فريق التحرير by فريق التحرير

بعد بلوغه ذروة تاريخية الأسبوع الماضي، استقر سعر الذهب اليوم، معوضاً الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بفضل الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب

أسعار الذهب

  • استقر سعر الذهب عند 2381.68 دولارًا للأوقية (الأونصة).
  • تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2397.70 دولارًا.

ويعود استقرار أسعار الذهب إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، ولا يزال الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مما يدفعهم إلى شرائه كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات الورقية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...