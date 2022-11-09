استقرار أسعار الدولار في مصر

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 24.31 جنيها للشراء، مقابل 24.39 للبيع.

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 24.3 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

الأسعار في باقي البنوك:

البنك الشراء البيع

بنك الإسكندرية 24.30 24.40

البنك التجاري الدولي 24.35 24.40

مصرف أبوظبي الإسلامي 24.35 24.40

بنك كريدي أجريكول 24.30 24.40

بنك قناة السويس 24.30 24.40

بنك الأهلي المتحد 24.25 24.35

البنك الأهلي الكويتي 24.30 24.40

المصرف المتحد 24.30 24.40

بنك إتش إس بي سي 24.30 24.40

البنك العربي الإفريقي 24.31 24.38