السعودية تتيح استقدام العمالة المنزلية من سيراليون

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إتاحة سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية منها ليبلغ 7500 ريال (نحو ألفي دولار) غير شامل قيمة الضريبة المضافة، حيث يأتي ذلك ضمن فتح دول إضافية جديدة للاستقدام وتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضيف جمهورية سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتحدد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام. pic.twitter.com/23dO4QHkzu — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 3, 2023

ويعد هذا القرار استمراراً لتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى للاستقدام من إثيوبيا 6900 ريال، وبوروندي 7500 ريال، أوغندا 9500 ريال، تايلاند 10 آلاف ريال، وكينيا 10,870، وبنجلاديش 13 ألف ريال، والفلبين 17,288 ريال، وسريلانكا 15 ألف ريال، وجميعها غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.