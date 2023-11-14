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استقالة وزير المالية الياباني بعد ضبطه في تهرب ضريبي

وزير المالية الياباني المسؤول عن الضرائب يستقيل بعد ضبط ارتكابه لعمليات تهرب ضريبي

فريق التحرير by فريق التحرير
ضرائب

استقال وزير مالية الدولة الياباني، كينجي كاندا بعد ضبط ارتكابه لعمليات تهرب ضريبي في ضربة جديدة للإدارة اليابانية. جاءت استقالة كاندا- وهو بالأصل محاسب ضرائب معتمد- بعد اعترافه بأن الشركة التي يديرها فشلت في دفع الضرائب وعوقبت بمصادرة أصولها.

ويواجه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، رحيل اثنين آخرين من حكومته منذ التعديل الوزاري الأخير في سبتمبر/أيلول. ووفقا لرويترز، فقد وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا أمام اليورو عند 162.38 ين لليورو في بداية التعاملات الآسيوية. كما انخرطت في أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر تقريبًا مقابل الجنيه الاسترليني عند 186.25 ين للجنيه.

وقبل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين استقالة وزير الدولة للشؤون المالية كينجي كاندا بسبب المتأخرات الضريبية السابقة لشركته. ووافقت حكومة كيشيدا على استقالة كاندا (60 عاما) وسط دعوات من أحزاب المعارضة له بالتنحي بعد الكشف عن المتأخرات الأسبوع الماضي. واعترف كاندا، وهو مشرع في مجلس النواب ومحاسب ضرائب معتمد، في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي أن شركته تأخرت بشكل متكرر في دفع ضرائب على الممتلكات. وأصبح كاندا ثالث مسؤول حكومي كبير معين سياسيا يستقيل بسبب فضائح منذ أن أجرى كيشيدا تعديلا على حكومته في سبتمبر/ أيلول، مما وجه ضربة قوية لإدارته التي تواجه انخفاضا في معدلات التأييد الشعبي.

ويتعرض رئيس الوزراء لانتقادات تتهمه بسحق العملة اليابانية، وإطلاق العنان للتضخم الجامح، وتقديم حوافز مالية لا تحظى بشعبية كبيرة ومنح نقدية “لهزيمة” التضخم – أمامه بضعة أشهر أخرى على الأكثر، كما أكدت آخر استطلاعات الرأي له: وفقا لتقرير استطلاعي للرأي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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