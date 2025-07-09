استقالة ليندا ياركارينو الرئيسة التنفيذية لـ إكس

أعلنت ليندا ياكارينو يوم الأربعاء استقالتها من منصبها كرئيسة تنفيذية لشركة إكس X، دون تقديم أي تفسير. وقالت ياكارينو في تدوينة على حسابها إنه “بعد عامين رائعين، قررتُ التنحي عن منصبي كرئيسة تنفيذية لشركة 𝕏. عندما تحدثتُ أنا وإيلون ماسك لأول مرة عن رؤيته لشركة X، كنتُ أعلم أنها ستكون فرصة العمر لتنفيذ المهمة الاستثنائية لهذه الشركة. أنا ممتنٌّة له لتكليفي بمسؤولية حماية حرية التعبير، وتطوير الشركة، وتحويل منصة إكس X إلى تطبيق شامل. أنا فخورٌة بفريق X – فالتحول التاريخي الذي حققناه معًا كان بلا شك إنجازًا رائعًا. بدأنا بالعمل المبكر الحاسم اللازم لإعطاء الأولوية لسلامة مستخدمينا، وخاصة الأطفال، ولاستعادة ثقة المعلنين. عمل هذا الفريق بلا كلل، بدءًا من ابتكارات رائدة مثل ملاحظات المجتمع Community Notes، وقريبًا X Money، وصولًا إلى جلب أشهر الأصوات والمحتوى إلى المنصة. والآن، الأفضل لم يأتِ بعد، حيث يدخل X فصلًا جديدًا مع الذكاء الاصطناعي، وهو بحق ساحة رقمية تجمع جميع الأصوات، وأقوى رمز ثقافي في العالم. لم نكن لنحقق ذلك لولا دعم مستخدمينا وشركائنا التجاريين والفريق الأكثر ابتكارًا في العالم. سأشجعكم جميعًا وأنتم تواصلون تغيير العالم. كما هو الحال دائمًا، أراكم على منصة إكس 𝕏 “.

وكانت ليندا ياكارينو قد شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) من يونيو 2023. وقبل انضمامها إلى إكس، تمتعت ياكارينو بمسيرة مهنية طويلة وناجحة في مجال الإعلان، أبرزها منصب رئيسة قسم الإعلان والشراكات العالمية في NBCUniversal لأكثر من عقد من الزمان. وقد انضمت إلى X بهدف تحقيق الاستقرار في أعمال الشركة الإعلانية، التي شهدت اضطرابات عقب استحواذ إيلون ماسك عليها وتغييرات في سياسات إدارة المحتوى.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025