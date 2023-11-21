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استقالة رئيس شركة سيارات كروز ذاتية القيادة بعد حادث سحل أحد المارة

استقالات بشركة سيارات روبوتية تابعة لجنرال موتورز بعد حادثة سحل أحد المارة

فريق التحرير by فريق التحرير
كروز
الرئيس التنفيذي “كايل فوجت”

استقال الرئيس التنفيذي “كايل فوجت” من عمله بشركة “كروز“-التابعة لـ”جنرال موتورز”- وتبعه المؤسس المشارك للشركة وكبير مسؤولي المنتجات فيها، “دانييل كان“، بإعلانه استقالته من منصبه، عقب حادثة سحل أحد المارة من سيارات الشركة الروبوتية.

وتأتي هذه الاستقالات، بعد إعلان الشركة المتخصصة في تصميم السيارات ذاتية القيادة والمملوكة لـ”جنرال موتورز”، سحب سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بها.

وكانت ولاية كاليفورنيا قد أوقفت اختبار مركبات “كروز” ذاتية القيادة باعتبارها سيارات أجرة روبوتية، بسبب مخاوف تتربط بالسلامة بعد سلسلة من الحوادث. وقالت الشركة في منشور وقتها على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، إن الشركة اتخذت هذه الخطوة في محاولة “لإعادة بناء ثقة الجمهور”، مضيفة أن “أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة بناء ثقة الجمهور”. وأضافت “كروز”: “بهذه الروح، قررنا إيقاف العمليات ذاتية القيادة مؤقتًا بشكل استباقي عبر جميع أساطيلنا، بينما نأخذ وقتًا لفحص عملياتنا وأنظمتنا وأدواتنا والتفكير في كيفية العمل بشكل أفضل بطريقة تكسب ثقة الجمهور”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...