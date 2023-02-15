استقالة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغون

أعلنت نيكولا ستورغون رئيسة وزراء اسكتلندا عن استقالتها من منصبها، بعد مرور 8 سنوات على تسلمها مقاليد الحكم.

وقالت ستورغون في مؤتمر صحفي: “كنت رئيسة للوزراء لمدة 8 سنوات، وعملت كنائب أيضاً لـ8 سنوات، ولكن جميعنا نعرف أن هذه المناصب صعبة للغاية، عندما انضممت إلى الحكومة في 2007 كان أولاد أختي اطفالا، ومع استقالتي هم يحتفلون بعيدهم الـ 15، وهذا سيجعلني أمضي معهم وقتاً أطول”.

وأضافت: تخليت عن كل شيء من أجل المنصب، ولكن لن أستطيع أن استمر فى ذلك بعدما أثر علي وعلى كل الموجودين من حولي”.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن رئيسة وزراء اسكتلندا واجهت بعض الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، وتراجعت شعبيتها الحزبية فضلًا عن بعض الانتقادات بسبب المتحولين جنسيًا.