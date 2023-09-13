استقالة الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة بي بي لإخفاءه علاقات سابقة بموظفات

مجموعة “بي بي” البريطانية العملاقة في مجال الطاقة أعلنت أنّ رئيسها التنفيذي برنارد لوني استقال “بمفعول فوري” بعد إقراره بأنّه أخفى عن الإدارة “علاقات شخصية” سابقة تربطه بموظفات في الشركة.

وكان لوني يتقاضى راتبا سنويا يقارب 10 ملايين جنيه استرليني منذ توليه المنصب قبل أقل من 4 سنوات.

وقالت المجموعة في بيان إنّ “برنارد لوني أبلغ الشركة بأنه استقال من منصب الرئيس التنفيذي بمفعول فوري”، مشيرة الى أنّ المدير المالي مواري أوشينكلوس سيتولّى مهامه بالإنابة. ويغادر لوني البالغ 53 عاماً المنصب الذي تولاه قبل ثلاثة أعوام، بعدما قاد الشركة في فترة مضطربة تخلّلتها جائحة كوفيد-19 وتبعات حرب أوكرانيا بحسب ا ف ب.

وكان لوني تعهّد جعل “بي بي” رائدة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والحدّ تدريجياً من انتاج النفط والغاز لخفض الانبعاثات. لكنّ ناشطين بيئيين ينتقدون محدودية تحرّك المجموعة نحو هذا الهدف خلال عهده. ويأتي رحيل لوني بعد تحقيق داخلي بشأن تصرفاته، مسنداً باستشارة قانونية من خارج المجموعة.

وأكّدت “بي بي” في أيار/مايو أنّ مجلس إدارتها تلقّى ودقّق في اتّهامات من مصدر مجهول مرتبطة بتصرف لوني “بشأن علاقات شخصية مع زملاء في الشركة”. وخلال المراجعة، كشف لوني عن “عدد قليل من العلاقات التاريخية مع زملاء قبل أن يصبح رئيساً تنفيذياً”، وفق ما أفادت الشركة التي أكّدت أنّه لم يخالف ميثاق التصرّف المحدّد من قبلها. وأكّدت المجموعة أنّ لوني قدّم ضمانات بشأن ما أدلى به عن العلاقات السابقة، إضافة إلى تصرفاته مستقبلاً. إلا أنها تلقّت مؤخّراً “مزاعم إضافية ذات طبيعة مشابهة، وفتحت تحقيقاً فورياً” بشأنها. وأضافت أنّ لوني “أبلغ الشركة اليوم إقراره بأنه لم يكن شفّافاً بالكامل في ما كشفه سابقاً… لم يقدّم تفاصيل بشأن كلّ العلاقات، وأقرّ بأنّه كان يجدر به الإفصاح بشكل أكثر شمولاً”. ولوني الذي يحمل الجنسية الإيرلندية انضمّ إلى “بي بي” في 1991 وتدرّج فيها إلى أن أصبح رئيسها التنفيذي في 2020. وكما غيرها من المجموعات العملاقة في مجال الطاقة، أعلنت “بي بي” تحقيق أرباح قياسية لعام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. إلا أنّ الإيرادات تراجعت بعض الشيء في 2023 مع الانخفاض النسبي في أسعار مواد الطاقة. وزادت مستحقّات لوني العام الماضي لتبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار) في ظلّ الأرباح القياسية التي حقّقتها المجموعة.

We’re investing to scale up lower carbon solutions for tomorrow's #Energy system AND keep oil & gas flowing for today's. And, not or.



Our CEO, Bernard, discussed this and more at a recent event. Read more: https://t.co/WzlFXh18sW pic.twitter.com/5yReA0BlwJ — bp (@bp_plc) August 10, 2023

ولد لوني في أيرلندا ونشأ في مزرعة، وقضى حياته المهنية في شركة بريتيش بتروليوم، التي انضم إليها في عام 1991 كمهندس حفر. وأصبح عضوا في فريقها التنفيذي في عام 2010. لقد اكتسب شهرة عامة أكثر من أسلافه، حيث فتح حسابًا على إنستغرام، بينما كان يقود الشركة خلال فترة مضطربة. وتزامنت فترة ولايته مع عمليات الإغلاق الناجمة عن الجائحة، عندما انخفض الطلب على النفط والغاز بشكل حاد؛ وبدء الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في حين دفع الشركة إلى مغادرة روسيا. وكان لوني قد وضع خطة لجعل شركة الطاقة العملاقة تبلغ صافي الصفر بحلول عام 2050، لكنه تعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات من المجموعات البيئية بسبب تخفيف أهدافه الأولية. وقالت شركة بريتيش بتروليوم إنها لم تتخذ أي قرارات تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة له. وقد حصل على أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني من الرواتب والمكافآت العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى دفع أرباح الشركة إلى مستوى قياسي.