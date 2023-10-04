استغاثة هندية بسبب النفط.. هل تستجيب السعودية وروسيا؟

دعت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، الدول المنتجة إلى “الإحساس” بالدول المستهلكة، التي تضررت من تجاوز الأسعار 90 دولارا للبرميل منذ أن قررت السعودية وروسيا تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى نهاية العام.

وقال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، بعد لقاء مع هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك“: “عندما انهارت أسعار النفط الخام خلال الجائحة، اتحد العالم لتحقيق الاستقرار في الأسعار للحفاظ عليها بالنسبة للدول المنتجة”.

وكتب بوري على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “والآن، وبما أن العالم على أعتاب ركود وتباطؤ اقتصادي، يتعين على منتجي النفط مراعاة مصالح الدول المستهلك””.

وحثت الولايات المتحدة، وحلفاؤها الغربيون، تحالف “أوبك+”، على زيادة الإنتاج لتأمين خفض تكاليف الطاقة، ومساعدة الاقتصاد العالمي.

وقال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، لرويترز، في وقت لاحق خلال مقابلة على هامش مؤتمر “أديبك” في أبوظبي إنه ناقش أسعار النفط مع الغيص.

وأضاف: “إذا التقى وزير النفط والغاز الطبيعي لإحدى أكبر الدول المستهلكة للنفط بالأمين العام لأوبك… فمن المؤكد أننا ناقشنا الأسعار… وبالتالي يسعدني جدا أن أعترف لكم بأننا قمنا بذلك”.

Discussed the global energy scenario in my meeting with OPEC SG, HE #HaithamAlGhais.

India imports about 60% of its crude oil worth $101 billion & other Petroleum products from OPEC members. I highlighted how ensuring access to affordable energy is a must for social upliftment. pic.twitter.com/tGAuWpn5fJ — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) October 3, 2023

ودعا بوري، تحالف “أوبك+” مرارا إلى النظر في مدى تأثير سياساتهم على الدول المستهلكة للنفط.

وقال: “عند مفاتحة أي دولة منتجة للنفط في موضوع الأسعار، سيقولون لك “لا علاقة لنا بالأمر”، وردي على ذلك هو أنه إذا أدخلت تعديلا على كمية الطاقة التي تنتجها، أو المخزونات التي تفرج عنها، فإنك تؤثر على الأسعار حتى وإن كنت لا ترغب في ذلك”.

من يقود تحالف “أوبك+” وكيف يؤثر على أسعار النفط؟

ويضم تحالف “أوبك+” 23 دولة، منهم 13 عضو هم أعضاء منظمة “أوبك”، و10 أعضاء من خارج المنظمة، أبرزهم روسيا.

وتقود التحالف السعودية، وروسيا، وتنتج كل منهما أكثر من نحو 10 ملايين برميل يوميا، لهذا تتجه الأنظار والدعوات لهما عند طلب زيادة إنتاج التحالف، لتأمين خفض تكاليف الطاقة، ومساعدة الاقتصاد العالمي.

ويمثل إنتاج “أوبك+” نحو 40% من إنتاج النفط العالمي، والهدف الرئيسي للتحالف إنها تحافظ على استقرار السوق وتتخذ إجراءات وقائية.

ونظرا إلى تمتع تحالف “أوبك+”، بتلك الحصة السوقية الكبيرة، فإن القرارات التي تتخذها يمكن أن تؤثر في أسعار النفط العالمية، ويجتمع الأعضاء بانتظام لتحديد كمية النفط التي ستباع في الأسواق العالمية.

ونتيجة لذلك، تميل أسعار النفط إلى الارتفاع عندما تقرر تلك الدول خفض الإمدادات مع تراجع الطلب، وتتجه الأسعار إلى الانخفاض عندما تقرر المجموعة ضخ مزيد من النفط في السوق.

اجتماع تحالف “أوبك+” القادم

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، اليوم الأربعاء، لكن من المستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.

وأظهر مسح أجرته رويترز، ارتفاع إنتاج “أوبك” من النفط للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي، رغم تخفيضات السعودية.

وقبيل نهاية سبتمبر، سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، بنسبة ارتفاع تقترب من 30% خلال الربع الثالث من العام فقط.

وارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير، بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام، ليتجاوز مقدار الخفض الطوعي مليوني برميل يومياً.

تخفيضات تحالف “أوبك+” الطوعية

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ مطلع يوليو الماضي، ليشمل الفترة من أكتوبر الماضي، حتى نهاية ديسمبر المقبل 2023، بدلا من نهاية شهر سبتمبر الماضي.

كما أعلنت روسيا خلال وقت سابق من الشهر الماضي، عن تمديد قرار خفض تطوعي في إنتاجها من النفط الخام، بمقدار 300 ألف برميل يوميا، لمدة 3 أشهر إضافية، لينتهي في ديسمبر المقبل.