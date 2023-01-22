استعراض بيونسيه المبهر في دبي بالصور والفيديو

قدمت المغنية العالمية بيونسيه، مساء أمس السبت، عرضاً مبهراً خلال الافتتاح التاريخي لفندق “أتلانتيس ذا رويال” في دبي، الامارات العربية المتحدة، أمام جمهور من كبار الشخصيات مقابل 24 مليون دولار، حيث شهد الحفل ألعاباً نارية ضخمة فوق جزيرة “النخلة جميرا” الشهيرة، وهو أول استعراض فني لـ بيونسيه منذ عام 2018.

أما مفاجأة الحفل فكانت مشاركة فرقة “ميّاس” اللبنانية العالمية، بالرقصة الاستعراضية مع بيونسيه، إذ قدّمت الاخيرة عرضاً جمع الموسيقى العربية والأجنبية، حيث دمجت بين أغنية “بتونس بيك” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية مع أغنيتها الشهيرة ” Beautiful Liar”.

? BEYONCÉ ADICIONOU UMA NOVA INTRO E ARRANJO PRA COUNTDOWN pic.twitter.com/qtm98Kx2J8 — Beyoncé Access | Fan Account (@beyonceaccess) January 21, 2023

بدوره، عبّر مؤسّس فرقة “ميّاس” نديم شرفان عن شكره لبيونسيه على “تحقيق حلمه”، إذ قال في منشور على حسابه عبر “فايسبوك”: “إلى فنانة حياتي بيونسيه… شكراً لكونكِ الأكثر تواضعاً واحترافاً وروعة.. يمكنني أن أخلّد هذه اللحظة إلى الأبد.. أحبكِ… أنتِ النور في حياتي”.

بيونسيه في عرض رائع تدمج أغنية بتونس بيك لوردة الجزائريه مع أغنيتها “Beautiful Liar” في دُبي ??#Beyonce pic.twitter.com/8wxT3lQw59 — Celebrity Updates (@CelebUpdateAR) January 21, 2023

أما فرقة “ميّاس”، فقد علقت عبر حسابها في “إنستغرام” على العرض بالقول: “كان شرفًا مطلقاً لنا مشاركة المسرح مع الملكة بيونسيه.. هذه لحظة لكلّ الحالمين والمؤمنين في العالم.. شكراً لكِ بيونسيه على السماح لنا بأن نكون جزءاً من عالمكِ السحري”.

وحضر الحفل مشاهير من الدرجة الأولى، بمن فيهم عارضة الأزياء الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر، المغني البريطاني ليام باين، زوج بيونسيه؛ جاي زي، هالي بيلي، كوري ستوكس، إلين بومبيو وزوجها كريس إيفوري، المغنية الإماراتية بلقيس فتحي، الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون، عارضة الأزياء الأمريكية أوليفيا كولبو، الممثل الهندي عامر خان، الممثلة البريطانية ميشيل كيغان، نجمة Emily in Paris أشلي بارك والممثلة باتريشيا كونتريراس.

1000 ضيف من النجوم والمشاهير

وقد استضاف منتجع أتلانتس ذا رويال، فائق الفخامة في دبي، أحد أبرز الوجهات السياحية في العالم، حفل افتتاحه ليلة أمس من خلال عرض حصري ومميز لأيقونة الموسيقى الشهيرة عالمياً بيونسيه، وذلك بحضور أكثر من ألف ضيف من النجوم والمشاهير والشخصيات الخاصة أمام الواجهة المذهلة للمنتجع.

وقدمت بيونسيه أداءً مبهراً لمدة 60 دقيقة، وهو أول عرض مباشر للفنانة منذ عام 2018، وافتتحته بتقديم أغنية آت لاست الكلاسيكية للمغنية الشهيرة إيتا جيمس، لتؤدي بعدها مجموعةً من أشهر أغانيها مثل هالو وكريزي إن لوف.

وأذهلت بيونسيه الضيوف بصوتها القوي وأدائها المتقن للرقصات الحيوية والإنتاج عالي الجودة، ورافقتها أوركسترا الفردوس النسائية المؤلفة من 48 موسيقية محترفة تحت إشراف المؤلف الموسيقي الشهير والحائز على جائزة الأوسكار إيه.أر. رحمان. كما تضمن الحفل عرضاً مميزاً لفرقة مياس، الفرقة اللبنانية النسائية للرقص الاستعراضي والفائزة بلقب أمريكاز غوت تالنت، والتي قدمت أداءً راقصاً مبهراً من تصميم فاطمة روبنسون، مصممة الرقصات المرشحة لجائزة إيمي.

ويأتي العرض المميز لبيونسيه بالتعاون بين شركة باركود إنترتينمنت الترفيهية، التي أسستها بيونسيه بإلهام من شغفها للعمل مع رائدات الأعمال في المنطقة، وشركة أي آم إنترتينمنت للترفيه، بإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي سونال فارا بارمار، الذي بدوره تعاون عن كثب مع تيموثي كيلي، المدير الإداري لمنتجع أتلانتس ذا رويال، لإقامة هذا الحفل بمناسبة افتتاح المنتجع الشهير.

نافورة سكاي بليز

وختاماً لأدائها المبهر، ارتفعت الفنانة بيونسيه، الأكثر ترشيحاً لجوائز الجرامي (بما يعادل عدد ترشيحات زوجها جاي زي)، 16 قدماً في الهواء أمام المبنى المذهل للمنتجع ووسط عروض المياه والنيران التي أطلقتها نافورة سكاي بليز الفريدة من نوعها على مستوى العالم، لأداء أغنية درانك إن لوف واختتام عرضها المذهل في حفل الافتتاح.

وحضرت بيونسيه الحفل بإطلالة مميزة من تصميم من دار أزياء أتيليه زهرة في دبي ونيكولا جبران من لبنان وفرولوف من أوكرانيا ودولشي أند غابانا. ورافق الفنانة والداها وأفراد عائلتها وزوجها جاي زي، إلى جانب ضيوف مميزين من جميع أنحاء العالم مثل رئيس تحرير مجلة فوغ البريطانية إدوارد إنينفول وعارضة الأزياء كيندال جينر والممثلة ريبيل ويلسون وأفراد فرقة كلوي إكس هالي والممثلين ليتيتيا رايت ووينستون ديوك. كما شملت قائمة الضيوف عدداً من أشهر الأزواج في بريطانيا مثل ميلي ماكنتوش وهوجو تايلور وروشيل ومارفن هيومز ومارك رايت وميشيل كيجان، إضافةً إلى عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رفائيلي والممثلة إلين بومبيو ونجم مواقع التواصل جوناثان شيبان.

عرض مذهل للألعاب النارية وطائرات الدرون

وتواصلت الأجواء الاحتفالية مع عرض مذهل للألعاب النارية وطائرات الدرون، والذي أضاء سماء دبي بأجمل الألوان وأعاد ذاكرة الحضور إلى عرض الأضواء الذي أعلن عن إطلاق فندق أتلانتس النخلة عام 2008. تبعه أداء مميز لفرقة سويديش هاوس مافيا الشهيرة عالمياً، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها مثل ون ودونت يو ووري تشايلد، لتستمر الأجواء الاحتفالية حتى ساعات الصباح الباكر.

وشهد المنتجع سلسلة من الاحتفالات طوال الأسبوع استعداداً للافتتاح الكبير وتضمنت الفعاليات تقديم تجارب طعام فريدة للضيوف من أشهر علامات المطاعم العالمية في المنتجع مثل نوبو وخوسيه أندريه وهستون بلومنتال، إلى جانب افتتاح مطعمي نوبو ولينج لينج وإطلاق علامة تيكيلا 818 لعارضة الأزياء كيندال جينر، وذلك خلال حفل مميز أقيم في مساحة كلاود 22 الترفيهية الفاخرة في الهواء الطلق ضمن المنتجع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيموثي كيلي، المدير الإداري لمنتجعات أتلانتس دبي: “يسعدنا افتتاح منتجع رويال أتلانتس، أحد أبرز الوجهات الترفيهية الفاخرة في العالم، واستضافة النجمة العالمية بيونسيه في حفل الافتتاح الكبير في أداءٍ أيقوني يليق بإطلاق هذا المنتجع الأيقوني فائق الفخامة. ويرحب منتجع رويال أتلانتس بضيوفه ابتداءً من فبراير المقبل في تجربة تفوق كل التجارب الفاخرة”.

واستمر العمل ثماني سنوات لاستكمال إنشاء المنتجع وافتتاحه، حيث تم تصميمه بعناية ليتجاوز توقعات الضيوف وخيالهم ويضمن تجارب سياحية فائقة الفخامة. لذلك حرصت الجهات المنظمة على إقامة حفل افتتاح أسطوري يليق بمكانة منتجع رويال أتلانتس بوصفه أيقونةً فريدة في دبي وعلى مستوى العالم.