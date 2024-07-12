استعدوا، السيارات الصينية ستغزو أسواق الشرق الأوسط بقوة

تبذل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية جهودًا كبيرة للتصدير إلى الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الرئيسية التي ستكسب من سعي تلك الشركات إلى تحويل صادراتها إلى وجهات أخرى بعد الانتكاسات الناجمة عن التعريفات الجمركية الأعلى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحسب تقرير صحفي.

وأبلغ المصدرون عن زيادة في عمليات التسليم للمشترين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 92 في المائة إلى 114,530 مركبة. وقال كوي دونجشو، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPAC): “تعكس الصادرات المزدهرة مرونة صناعة السيارات في الصين، وتلعب المركبات الصينية الجديدة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتي تعتمد على جودتها العالية، دورًا فعالاً في إظهار نفوذ البلاد المتزايد في جميع أنحاء العالم”. وأضاف أن شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية ازدهرت في الأسواق الدولية لأن مركباتها توفر قيمة مقابل المال للعملاء العالميين.

حلت الإمارات ضمن أسرع أسواق التصدير أمام شركات السيارات الصينية بين شهري يناير ومايو

وقال ديفيد تشانغ، الأمين العام للرابطة الدولية لهندسة المركبات الذكية: “تدفع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، الشركات إلى تحويل تركيزها إلى الأسواق الناشئة، حيث لا تزال السيارات الصينية متفوقة على المنافسين العالميين وتتمتع بميزة تسعير فائقة”. “لكنهم لن يتخلوا تمامًا عن الأسواق المتقدمة، ويعلقون آمالهم على المفاوضات بين الحكومات وتوطين مرافق الإنتاج”.

كفاءة وتفوق سلاسل التوريد

تتمتع شركات صناعة السيارات الصينية بميزة تكلفة هائلة لصالحها أمام منافسيها العالميين في بناء المركبات الكهربائية، مع سلسلة توريد متطورة بالكامل تدفع ثقلها التصنيعي القوي، وفقًا لستيفن داير، الرئيس المشارك لشركة Greater China ورئيس ممارسات السيارات في آسيا في شركة AlixPartners الاستشارية العالمية.

أبلغ داير وسائل الإعلام في شنغهاي يوم الأربعاء أن تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية المصنوعة في الصين أقل بنسبة 35 في المائة من تلك التي تنتجها شركات صناعة السيارات الأخرى. وتجاوزت الصين اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي حيث شحنت شركات تجميع السيارات 4.91 مليون وحدة، بزيادة 58 في المائة عن عام 2022. ومن بين هذه الوحدات، تم تشغيل 1.2 مليون وحدة بالبطاريات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وارتفاع بنسبة 77 في المائة عن عام 2022. في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، شحنت البلاد 2.45 مليون مركبة إلى الخارج، بزيادة 26 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لـ لجمعية سيارات الركاب الصينية CPAC.

يذكر أنه لدى الولايات المتحدة شركة تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية 788 مليار دولار أمريكي، بينما يوجد في الصين نظام بيئي متكامل وضخم يجمع أكثر من 250 طرازًا من السيارات الكهربائية للاختيار من بينها ، فيما تبلغ القيمة السوقية لأكبر لاعب بينها وهو بي واي دي (BYD) ، 93 مليار دولار في بيئة تنافسية عالية جدا. وفي نهاية المطاف تبيع الشركات الصينية سيارات أكثر بكثير من تسلا، فهي أكثر ابتكارًا، والأهم من ذلك، ما يقرب من 60٪ من السيارات المباعة في الصين هي سيارات كهربائية، بينما في الولايات المتحدة لا تزيد هذه النسبة عن 7٪.