استطلاع جديد: 45% من المقيمين في الإمارات لا يدخرون للتقاعد

أظهر استطلاع أجرته شركة فريندز بروفيدنت انترناشيونال أن 45% من المقيمين في دولة الإمارات لم يباشروا بعد بادخار أموالهم للتقاعد، على الرغم من أن 44% من الأشخاص يتوقعون التقاعد عند بلوغهم سن الـ 55 عام، في حين يأمل 63% أن يتقاعد بحلول سن الـ 60 عام.

وأظهر التقرير بالإضافة لذلك أن 40% من المقيمين في دولة الإمارات سيبدأون بادخار أموالهم فقط قبل 10 سنوات من تقاعدهم.

وأشار باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في الشركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال، إلى النسبة المنخفضة (30.7%) التي تسجلها الثقافة المالية في دولة الإمارات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية لتعزيز مستويات الثقافة المالية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث تتراوح معدلات الثقافة المالية في دول مثل الدنمارك والنرويج والسويد وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وفنلندا بين 63% و71%.

وتظهر المعطيات العالمية أن 35% من الرجال يمتلكون الثقافة المالية اللازمة في حين تبلغ هذه النسبة عند النساء 30%، ويشير المعدل العالمي البالغ 33% إلى تفاوت كبير ومثير للقلق في مستويات الوعي حول العالم بأهمية هذا الموضوع. وتزداد ضرورة تعزيز الثقافة المالية خصوصاً في وقتنا هذا الذي نشهد فيه معدلات تضخم مرتفعة واحتمالات كبيرة لمواجهة ركود في الاقتصاد إلى جانب إمكانية أن تحل العملات الرقمية محل النقود الورقية.

واتخذت دولة الإمارات بناءً على التطورات الأخيرة مجموعة من الخطوات العملية بهدف تثقيف سكانها مالياً، وأطلقت في عام 2020 مبادرة غاية لدعم مواطني دولة الإمارات وتعزيز قدرتهم على المساهمة في النمو الاقتصادي للدولة. وجاء الإعلان عن البرنامج بعد أن أظهر استبيان خاص بالثقافة المالية أًجري في عام 2019 أن 43% من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان وتتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً لا يمتلكون الثقة الكافية لإدارة أموالهم بأنفسهم، مقابل نسبة 53% ممن أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا التعليم الكافي في المدارس الذي يمكنهم من إدارة شؤونهم المالية.

ويستوجب الواقع في دولة الإمارات التي يشكل فيها الأجانب نسبة 90% من إجمالي تعداد السكان بذ المزيد من الجهود التي تستهدف تثقيف الشباب والبالغين الذين يحتاجون إلى مساعدة في إدارة ثرواتهم. وأشار استبيان صدر في عام 2021 أن نسبة 42% من الأفراد الذي يمتلكون أصولاً استثمارية بقيمة 100 ألف دولار على الأقل لا يفكرون بالتقاعد كخيار مطروح.

ولوحظت المخاوف المرتبطة بعدم الاستعداد للتقاعد في 24 دولة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية ، كما صرح 62% من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان عن حاجتهم إلى استشارة اختصاصية لاختيار الاستثمارات التي يرغبون بالقيام بها خلال مرحلة التقاعد، على الرغم من كونهم جزء من مجموعة يعتبر أكثر من نصف أفرادها أنهم يمتلكون معرفة استثمارية قوية .

تعزيز الثقافة المالية للأفراد

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال: “تشير رغبة المستثمرين، حتى الأكثر ثراءً منهم، في الحصول على استشارة مالية إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية للأفراد، حيث نعيش في وقتٍ أصبح فيه الوصول إلى الموارد والمعلومات أمراً في غاية السهولة، ويمكن للجميع البدء بالتعلم واكتساب الخبرة حتى وإن لم يكن قد تعلم في سن مبكرة. ويتيح الفهم الجيد لآلية تنويع المحفظة إمكانية تخفيف المخاطر المالية وسداد الديون والادخار المناسب للحصول على تقاعد بدون عناء. واتخذت دولة الإمارات منذ تأسيسها خطوات مهمة للغاية، ومن المتوقع إنجاز المزيد من التقدم في السنوات القادمة بما يحقق منفعة متبادلة للدولة والسكان على حدٍ سواء”.

وسجل الدين العالمي مستويات مرتفعة قياسية، حيث بلغ الاقتراض من الحكومات والشركات والأفراد 226 تريليون دولار في عام 2020، قبل أن يصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، ما يعكس أكبر زيادة في الديون لعام واحد منذ الحرب العالمية الثانية حيث ساهمت أزمة كوفيد-19 والاضطرابات العالمية في هذا الارتفاع المفاجئ، في حين تعتبر موجة الديون الحالية هي الرابعة التي يشهدها العالم منذ عام 1970.