كأس العالم 2034.. 10 أسباب تجعل من السعودية الأقرب للاستضافة

بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، هناك 10 أسباب تجعل المملكة الأقرب لتنظيم المونديال.

ومن أبرز الأسباب العشرة هي دعم الاتحاد الآسيوي، الدعم الحكومي، قوة الدوري السعودي، قوة الاقتصاد السعودي، نجاح قطر والمغرب، البنية التحتية المتطورة.

وقال الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء في خبر مقتضب: الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

وتأهلت السعودية إلى كأس العالم 6 مرات سابقة أولها في أميركا عام 1994 وآخرها المونديال الأخير في قطر.

10 أسباب تقرب السعودية من تنظيم كأس العالم 2034

1- دعم الاتحاد الآسيوي

رحّب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقرار الاتحاد الدولي (فيفا) دعوة الاتحادات الوطنية من آسيا لتقديم ملفات الترشيح لاستضافة كأس العالم 2034، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه الكامل لنية المملكة العربية السعودية في تقديم ملف ترشيح من أجل استضافة كأس العالم في نسخة عام 2034.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي: «يُساند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارات مجلس (فيفا) حول الاستضافة، ونحن نؤمن بقوة بأن هذه القرارات تمهّد الطريق لمنح فرص أكثر عدالة لجميع الاتحادات القارية من أجل تقديم ملفات للاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم ذات القيمة المميزة، التي تعد عماد كرة القدم العالمية للرجال.

2- الدعم الحكومي

تدعم الحكومة السعودية استضافة كأس العالم، وعلى رأسها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي قال: رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه – ولله الحمد – من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

3- قوة الاقتصاد السعودي

تصدرت السعودية دول العالم في تسارع النمو الاقتصادي بعد أن أظهرت الإحصاءات نمواً واضحاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المنصرم 2022م، والنصف الأول من هذا العام 2023م من خلال إنجازات سعودية قوية مدعومة بقاعدة اقتصادية متينة ومرنة، ومن خلال ملحمة فريدة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخطى ثابتة ونظرة ثاقبة وخطط مدروسة شهدت خلالها المملكة ازدهاراً اقتصادياً ، وإصلاحات هيكلية على الجانب المالي والاقتصادي، ممّا عزّز من رفع معدلات النمو الاقتصادي وحافظ على الاستدامة والاستقرار المالي.

4- قوة الدوري السعودي

يعتبر الدوري السعودي واحد من أشهر وأقوى الدوريات الموجودة في العالم حيث انه واحد الدوريات الكبرى في آسيا، إلا انه في الفترة الأخيرة وبعد الانتقالات الصادمة والغريبة التي حصلت فيه والاستقطابات الكبرى لأشهر اللاعبين الأوروبيين جعله واحد من الدوريات الكبرى على مستوى العالم، كما أن وزارة الرياضة تعمل على دعم الأندية السعودية من أجل تطوير الدوري وجذب الأنظار والمشاهدات إليه، ومن خلال موقع أجيال نت سنكشف عن ما هو تصنيف الدوري السعودي عالميا 2024.

وتعمل وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات السعودي على تحسين جودة الدوري السعودي الممتاز، من خلال دعم الفرق الأربع القوية في الدوري بالأموال للتعاقد مع كبار اللاعبين والنجوم في أوروبا والعالم أجمع، ويسعى القائمين على دوري روشن على رفع تصنيفه عالميا وجعله من أشهر، وابرز الدوريات في العالم.

5- قطر والمغرب

رفعت قطر سقف تنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم إلى آفاق جديدة بفضل استضافتها الباهرة والاستثنائية لكأس العالم 2022.

كذلك اختيار المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا حق استضافة بطولة كأس العالم 2030 كدولة عربية أخرى بعد قطر يقرب السعودية لاستضافة المونديال2034.

6- البنية التحتية المتطورة

شهد البنية التحتية السعودية عمليات تحديث وتطوير على نحو غير مسبوق منذ إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030. وتميزت جهود المملكة في تطوير البنية التحتية بتنوع أساليبها ومواردها، بين إنفاق حكومي واسع، ومشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وكذلك إتاحة الفرص أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنية التحتية المختلفة مثل النقل والمياه والطاقة والاتصالات والكهرباء وغيرها.

وتؤكد الطفرات العملاقة التي تشهدها عمليات تطوير البنية التحتية، على الأولوية التي اكتسبها هذا القطاع بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، ما جعله محركا رئيسا في تحقيق برامج وخطط ومستهدفات رؤية 2030. ويعد برنامج جودة الحياة أحد أكثر برامج الرؤية ارتباطا بالبنية التحتية، فالبرنامج يستهدف تطوير المدن عن طريق رفع كفاءة شبكات الطرق، وتعزيز خطوط النقل وآلياته، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وتطوير منظومة إدارة النقل.

7- كثرة المطارات في المملكة

عندما تم اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022اعترض الإعلام الأمريكي، وقال كيف يتم تنظيم كأس العالم في دولة ليس بها سوى مطاراً واحداً؟

فما الحال مع المملكة العربية السعودية التي تمتلك عدداً كبيراً من المطارات الداخلية والعسكرية والإقليمية والدولية، ويبلغ عدد مطارات السعودية 53 مطاراً، جميعها يمتاز بدوره الفعال في نقل المسافرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تسعى لأن تكون الرائدة على مستوى العالم في مجال تطوير المطارات وحركة النقل الجوي. لذلك خلال هذا المقال سنتعرف إلى أهم المطارات الداخلية والإقليمية والدولية وغيرهم داخل المملكة.

8- النجاح المتوقع لاستضافة كأس العالم للأندية وغيره من الفعاليات العالمية

يتوقع الكثيرون نجاح المملكة العربية السعودية في استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2023.

وجاء استضافة كاس العالم للأندية امتدادًا للنجاحات في تنظيم البطولات والأحداث العالمية بدعم قيادة رشيدة التي ترحب بالعالم في موطن الأحداث الرياضية.

9- تصريحات رونالدو والنجوم عن السعودية

تأتي التصريحات الإيجابية لنجوم الدوري السعودي مثل ساديو ماني ونيمار وبنزيما ومانيه وفيرمينيو ورياض محرز وغيرهم عن السعودية دعماً كبيراً للمملكة في تنظيم المونديال.

وكانت أبرز التصريحات التي زلزلت العالم عندما أكد لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لن يعود للعب في الدوريات الأوروبية لكرة القدم، وقال إنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته. واعتبر رونالدو أنه مهد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.

10- شغف جماهير السعودية بكرة القدم

لعل أبرز ما يميز دوري روشن السعودي المستوى الفني والتنافسية بين الفرق، وكذلك الحضور والزخم والصخب الجماهيري للفرق المتنافسة، الذي أعطى رونقاً وكاريزما خاصة للدوري؛ بسبب تعدد الأندية الجماهيرية التي تحظى بدعم وحضور الكثير من المحبين من خلال دعم ومؤازرة فرقها.

وتفخر المملكة بأنها من أوائل الدول في المنطقة التي أطلقت تنظيمات للحضور الجماهيري لجماهير كرة القدم.

واستمر تنامي الاهتمام بالرياضة بالمملكة وتطور المنشآت الرياضية حتى أصبحت لعبة كرة القدم ذات الشعبية الأولى بين أفراد المجتمع السعودي، وتسابق المشجعون في حضور مباريات المنتخب والأندية لرفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزهم لتقديم كل ما لديهم من قدرات فنية.