استشهد عسكري وأصيب خمسة آخرون ومدنيان اثنان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب، وأدى العدوان إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، واشارت أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء أمس، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب”.

وأضاف المصدر : إن العدوان “أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة”.

وفي وقت سابق شهدت سوريا عدت هجمات من العدو الاسرائيلي على دمشق وحلب وبعض المحافظات الاخرى.

وقد تعرض مطار حلب للقصف الاسرئيلي في 22 مارس الماضي، وأحدث أضرار في مدرج المطار وفي بعض التجهيزات الملاحية.

ويذكر أن هذه المرة الثالثة التي تستهدف فيها إسرائيل المطار ومحيطه، إذ وضع قصف مماثل في السابع من شهر مارس المطار خارج الخدمة لأيام وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط سوري.