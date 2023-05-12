أعلنت النيابة العامة الكويتية، حديثاً، أنها استردت أصولاً وأموالاً من مملكة البحرين بلغت قيمتها 180 دولار تنفيذاً للحكم الصادر ضد مسؤول حكومي كويتي سابق محكوم عليه وزوجته بقضايا فساد كبرى بمئات ملايين الدولارات.

وقالت النيابة العامة في تغريدة رصدها أريبيان بزنس “في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة؛ استردت النيابة العامة أصولاً وأموالاً من مملكة البحرين بلغت قيمتها مائة وثمانون مليون دولار أمريكي؛ تنفيذاً للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما/ فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان”.

في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة؛ استردت النيابة العامة أصولاً وأموالاً من مملكة البحرين بلغت قيمتها مائة وثمانون مليون دولار أمريكي؛ تنفيذاً للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما/ فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان. — النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 11, 2023

وإعلان النيابة هو الثاني من نوعه منذ نحو خمسة أشهر، إذ أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها استردت أصولاً وأموالاً من البحرين قيمتها 100 مليون دولار تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضد فهد مزيد الرجعان، وزوجته منى محمد الوزان، دون أن تذكر معلومات إضافية.

في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة؛ استردت النيابة العامة أصولاً وأموالاً من مملكة البحرين بلغت قيمتها مائة مليون دولار أمريكي؛ تنفيذاً للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما/ فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان. — النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) December 19, 2022

وبذلك تكون السلطات الكويتية استردت 280 مليون دولار من ممتلكات وأصول فهد الرجعان.

من هو فهد مزيد الرجعان؟

اتهم فهد الرجعان بعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم:

شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس، خيانة الأمانة، إساءة الإدارة، غسل الأموال.

في 2016، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الرجعان 10سنوات غيابياً لوجوده خارج البلاد حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الإنتربول).

في 2017، ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.

وفي 2019، أعلنت الكويت أن المحكمة العليا في لندن أصدرت حكماً بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

وفي مارس/آذار 2022، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة استثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد على 300 مليون دولار.

تولى الرجعان قيادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 30 عاماً، انتهت مطلع 2015.

ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية، في وقت سابق، أن الرجعان اشترى ألماساً ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج.

كما اشترى ثلاثة منازل لابنتيه في ويست سنشاري درايف وبيفرلي هيلز الفارهة الأمريكية، بالإضافة إلى شقة في سانت موريتز السويسرية بخمسة ملايين جنيه استرليني.

وقالت ذا تايمز إن فهد الرجعان كان يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية.

واشترى أحجاراً كريمة بنحو 2.5 مليون دولار، كما تُظهر فواتير الشراء.

واستثمر الرجعان أموال الحكومة ومخصصات التقاعد من أصول قُدرت قيمتها بـ 70 مليار دولار.

وفرَ الرجعان الى بريطانيا في 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه في 2017.

تشير وثائق الدعوى ضد الرجعان إلى أنه استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه في 1984.

وتوفي فهد الرجعان في سبتمبر/أيلول 2022 عن عمر ناهز 73 عاماً في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات، وقال محاموه إن ما أنفقه يتراوح بين 210 و214 مليون دولار خلال 30 عاماً.