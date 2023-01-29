استدعاء 8388 سيارة لكزس في السعودية لخلل في خزان الوقود

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن استدعاء 8388 مركبة لكزس طرز 2012 – 2019.
وقالت الوزارة على حسابها على “تويتر”: إن سبب الاستدعاء هو خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة للإصلاح مجاناً.
وتوزعت الطرز كالآتي: 4566 سيارة لكزس جي اس (سنة الطراز: 2012 – 2019)، 3507 سيارات لكزس آي اس (سنة الطراز: 2012 – 2019)، 315 سيارة لكزس آر سي (سنة الطراز: 2014 – 2019).
يمكن التحقق من سلامة السيارات عبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة على الرابط التالي: https://recalls.sa/