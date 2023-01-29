استدعاء 8388 سيارة لكزس في السعودية لخلل في خزان الوقود

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن استدعاء 8388 مركبة لكزس طرز 2012 – 2019.

وقالت الوزارة على حسابها على “تويتر”: إن سبب الاستدعاء هو خلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

لسلامتكم ..

نعلن عن ⁧#استدعاء 8,388 مركبة

? لكزس "GS / IS / RC"

? 2012 – 2019

? لخلل في تصميم فلنجة أنبوب التنفيس بخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود واحتمالية نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2qGsH ? pic.twitter.com/GaRG7CGf7o — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 29, 2023

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة للإصلاح مجاناً.

وتوزعت الطرز كالآتي: 4566 سيارة لكزس جي اس (سنة الطراز: 2012 – 2019)، 3507 سيارات لكزس آي اس (سنة الطراز: 2012 – 2019)، 315 سيارة لكزس آر سي (سنة الطراز: 2014 – 2019).

يمكن التحقق من سلامة السيارات عبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة على الرابط التالي: https://recalls.sa/