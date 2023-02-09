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Posted inأخبار أريبيان بزنس

استدعاء 19 ألف سيارة جنرال موتورز في السعودية

وزارة التجارة استدعت نحو 20 ألف سيارة جنرال موتورز لوجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث قد يعرض الركاب لخطر الإصابة

يشمل استدعاء وزارة التجارة السعودية سيارات جنرال موتورز شيفروليه تاهو 2021-2022 واسكاليد 2021-2022 وسوبربان 2021-2022 ويوكن ويوكن إكس إل 2021-2022

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وزارة التجارة استدعت سيارات جنرال موتورز لوجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، عن استدعاء 19,147 مركبة (جنرال موتورز) لوجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث قد يعرض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم: شركة جنرال موتورز، وشركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم.

ويشمل الاستدعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، كلاً من الطرازات: شيفرولية تاهو 2021-2022، واسكاليد 2021-2022، وسوبربان 2021-2022، ويوكن ويوكن إكس إل 2021-2022.

ودعت وزارة التجارة مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

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