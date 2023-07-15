استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بمحتوى مخالف وعنصري.

ونشرت “سبق” بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وفقاً لمصادرها استدعت إحدى مستخدمات منصة التيك توك؛ وذلك بعد ظهورها في أحد البثوث على المنصة وهي تتوجه بعبارات عنصرية لأحدهم؛ وهو ما يعد مخالفة لضوابط النشر الإلكتروني بالسعودية.





ووفقًا للمعلومات، شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبة النظامية لمخالفة المستخدمة لضوابط المحتوى.



وكانت المستخدمة للمنصة قد ظهرت في محتوى مرئي، يتضمن عبارات وألفاظًا عنصرية، وتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مع ردود فعل كبيرة.



يُشار إلى أن المخالفة قدَّمت اعتذارًا للمتابعين في حسابها في وقت لاحق.





الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تواصل رصد مخالفات ضوابط المحتوى في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتستقبل البلاغات عبر موقعها الرسمي، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها؛ للحد من مخالفات المحتوى في تلك المنصات.

العنصرية في السعودية

ويعاقب القانون السعودي على العنصرية بكافة أشكالها، حيث تنص المادة الثالثة من نظام العمل بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، أن التمييز بين الناس في المملكة العربية السعودية بالحقوق والواجبات محظور، ويشمل هذا العنصرية بسبب الجنس أو لون البشرة أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو التعصب القبلي أو حتى النسب والأصل، وهذا تحت طائلة التغريم المالي أو الحبس أو العقوبتين معاً عملاً بأحكام القانون.

ما هي عقوبة العنصرية ؟

إن عُقوبة العُنصرية في السعودية قَد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، فضلاً عن دفع غرامة مالية أقلها مائة ألف ريال سعودي، وأعلاها مليون ريال سعودي، وقد تشتمل عقوبة العُنصرية على السجن والغرامة معاً، وهذا يكون بحسب الحالة، فإذا كان المخالف قد ثبت عليه أكثر من جرم من هذا النوع، فستكون عقوبته أعلى، وعلى هذه الوتيرة تم وضع حدين للعقوبة ليحصل على العقوبة التي يستحقها.