استدعاء كريستيانو رونالدو لتصفيات يورو 2024

أكدت تقارير صحفية، أن روبيرتو مارتينيز المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي، قرر استدعاء قائد المنتخب ولاعب النصر السعودي النجم كريستيانو رونالدو لمعسكر الفريق.

وبحسب صحيفة “ذا أثليتيك” الإنجليزية، خاض مارتينيز نقاشاً مع رونالدو في الفترة الماضية، وقرر بعدها المدرب استدعاء اللاعب لمعسكر منتخب البرتغال، استعدادا لمواجهتي ليختنشتاين وأيسلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

وأكدت الصحيفة، أن المدرب الإسباني ينوي تكليف رونالدو بدور أساسي مع البرتغال خلال المواجهتين المرتقبتين، المقرر إقامتهما 23 و26 مارس الجاري.

وكانت مباريات البرتغال الأخيرة التي قادها المدرب السابق فيرناندو سانتوس، شهدت تغيراً في موقفه الفني تجاه رونالدو، حيث سحب اللاعب من أرضية الملعب في بعض مباريات بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة، بينما أبقى عليه خارج التشكيل الأساسي في مباريات أخرى، الأمر الذي دفع الكثيرون للتساؤل حول قرار رونالدو ومصيره مع منتخب بلاده، سواء بالاستمرار أو الاعتزال الدولي، بعد مسيرة دامت 20 عاماً.

ويذكر أن فترة التوقف الدولي الأولى في 2023 ستبدأ شهر مارس الجاري، وتتضمن العديد من المباريات الدولية في مقدمتها بداية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، وتصفيات كأس أمم إفريقيا، إضافة لبطولة دوري أمم كونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”.