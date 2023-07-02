استدعاء سيارات مرسيدس لعيب في محرك التوقف

استدعت العلامة التجارية للسيارات الشهيرة، مرسيدس-بنز، 143 ألف سيارة من 2021 حتى 2023، تشمل هذه المركبات الفئات C و E-Class و S-Class و CLS و GT سيدان و SL كوبيه و GLC و GLE و GLS و G-Class SUVs.



وأشارت مرسيدس، بحسب ما نشرته “أخبار 24″، إلى أنه قد تتوقف محركات هذه المركبات عن العمل أثناء القيادة ، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث، منوهة بأن سبب المشكلة هو خلل في مضخة الوقود، وقبل توقف السيارة، قد يلاحظ السائقون أن المحرك يعمل بخشونة وأن هناك أضواء تحذير على لوحة العدادات، وفقًا لموقع “كونسمر ريبورتس” بنسخته الإنجليزية.



وفي المستندات المقدمة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية، تقول مرسيدس-بنز إنها على دراية بـ 2031 مطالبة ضمان أو شكاوى العملاء المتعلقة بهذه المشكلة، وعدم حدوث أي حوادث أو إصابات، في الفترة ما بين 1 يونيو 2021 و 30 نوفمبر.





وتتلخص المشكلة في أنه تم صنع مكون داخل مضخة الوقود من مواد معيبة وقد يتعطل قبل الأوان، إذا حدث ذلك، فقد يتوقف محرك السيارة عن العمل أثناء القيادة، وقد تفقد السيارة قوتها، سيستبدل وكلاء Mercedes-Benz مضخات الوقود المعيبة مجانًا.

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