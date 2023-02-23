سامر باطر by سامر باطر

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استدعاء إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر للتحقيق بأحداث الكابيتول في 6 يناير 2021

استدعاء إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر

استدعاء إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر للتحقيق بأحداث الكابيتول في 6 يناير 2021

سامر باطر by سامر باطر

أصدر المستشار الخاص الذي يشرف على تحقيق جنائي مع الرئيس السابق دونالد ترامب مذكرتي استدعاء لابنة ترامب إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وفقًا لتقرير في صحيفة نيويورك تايمز، الذي أشار أن مذكرات الاستدعاء أرسلت من قبل المستشار الخاص جاك سميث تتعلق بتحقيقه مع ترامب لجهود البقاء في البيت الأبيض بعد خسارة انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.

كان سميث قد أصدر سابقًا مذكرة استدعاء لنائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي قال إنه سيعارض طلب الإدلاء بشهادته.

ويأتي استدعاء إيفانكا، الابنة الأولى للرئيس السابق وزوجها كوشنر، في وقت استدعى سميث أعضاء آخرين من أعمق دائرة ترامب خلال الأسابيع الأخيرة، وفي مقدمتهم نائب الرئيس السابق مايك بنس ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وبحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية فإن تصعيد تحقيق سميث، بما في ذلك الاقتراب من شخصيات بارزة على صلة بالموضوع، يعني أن التحقيق قد يكون على وشك الانتهاء.

ويحقق المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند سميث أيضًا في طريقة تعامل دونالد ترامب مع أزمة المعلومات السرية. وحاول ترامب، الذي كان على علاقة عدائية مع سميث، منع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم في التحقيق على أساس الامتياز التنفيذي.

ويؤشر استدعاء سميث لإيفانكا ترامب وكوشنر لمحاولة للاقتراب من الدائرة المحيطة بالرئيس السابق في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وقبل عامين اقتحم مؤيدو ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي؛ حيث كانت إيفانكا ترامب مع والدها وكوشنر في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. وسبق أن أدلت كل من إيفانكا ترامب وكوشنر بإفادة أمام لجنة الكونغرس التي كانت تحقق في الحادث.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...