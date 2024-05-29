الابتكار والذكاء الاصطناعي يعززان استدامة انتعاش العقار في دبي

تقود مبادرات دائرة الأراضي والأملاك منظومة الابتكار داخل السوق إلى آفاق جديدة، مع تكامل استراتيجي بالذكاء الاصطناعي لرسم مستقبل القطاع العقاري.

يعد الابتكار أحد المقومات الرئيسية التي تعزز محافظة الإمارة على الطفرة العقارية الحالية على المدي وسط حرص الجهات الحكومية المعنية بالقطاع والشركات على مواكبة التطورات العالمية في جميع أنماط الابتكار والتكنولوجيا المرتبطة بالتطوير العقاري لتقديم أفضل المنتجات للعملاء بحسب تقرير أصدرته شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

وأطلقت مؤخرا دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة ريس” للابتكار العقاري، بهدف وضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري، وتعدّ تجمعاً بارزاً، صُمم لعرض فصل جديد من الابتكار في سوق العقارات في دبي، حيث يتعاون قادة الفكر والمتخصصون في القطاع لتحفيز موجة من التقدم القادرة على إعادة تعريف المشهد الحضري.

وأفادت “دبليو كابيتال” في تقريرها، بأن دبي كانت ومازالت سباقة في مجال الابتكار العقاري، مُؤكِدةً أن مبادرات دائرة الأراضي والأملاك ستقود منظومة الابتكار داخل السوق إلى آفاق جديدة، كان أخرها مبادرة “ريس للابتكار العقاري” بهدف وضع الإمارة على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري دعمًا لأجندة دبي الاقتصادية “D33” ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزًا رئيسًا لاحتضان الابتكارات.

وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن سوق دبي العقاري يقود رحلة إلى الغد لمعرفة تطلعات العملاء ومواكبتها من الآن ووضع الخطط اللازمة، وبلا شك فإن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في المستقبل في جميع القطاعات، وبالتأكيد سيحظى القطاع العقاري بالكثير من الاهتمام، نظرًا لأن العقار سلعة استهلاكية يزداد الطلب عليها يوم تلو آخر.

وأوضح الزرعوني، أن سمة الأداء الاقتصادي القوى لكافة القطاعات هي الابتكار الذي يشجع على صنع تجارب جديدة وتشجع على المضي قدمًا إلى واقع أفضل وتسهيل الحياة على نحو أيسر بفضل التكنولوجيا.

وأكد الزرعوني، على أهمية نشر ثقافة الابتكار والتدريب وخلق بيئة محفزة للابتكار في السوق العقاري محليًا وخارجيًا من خلال الاهتمام بالموظفين والتقنيات المتبعة في جميع مراحل التشييد والبناء، مما يساعد في الاستجابة لتطلعات العملاء وتكيف المطورين العقاريين مع الابتكارات الجديدة التي تثير اهتمام المستثمرين والمشترين.

وأشار وليد الزرعوني، إلى أن الطفرة العقارية التي يعيشها القطاع تتطلب مواكبة المستجدات العالمية على صعيد الابتكار، لذلك تعمل “أراضي دبي” على احتضان وتبني سياسات التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي والتي تجعل منها وجهة لشركات التكنولوجيا والابتكار من كافة أنحاء العالم.

وتعتبر مبادرة “ريس” في دبي والتي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك مؤخرًا هي الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، نظرًا لاعتبارها مُصممَة لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار، وستعمل على تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي.

واشارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه تحقيقاً لأهداف “مبادرة ريس”؛ ستعمل الدائرة على تبني واعتماد العديد من المبادرات الاستراتيجيّة، وتشمل إطلاق مشروع المسرعات العقارية لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار بتمويل من صندوق حي دبي للمستقبل، وعقد شراكات استراتيجية مع أهم الشركاء المؤثرين في السوق العقاري لدعم الشركات الناشئة وتوفير حاضنة لهم، وإطلاق التحديات العقارية للبحث عن حلول عالمية لمشاكل وتحديات تواجه السوق العقاري.