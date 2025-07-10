استحواذ فيريرو على كيلوج بـ 3 مليارات دولار

أعلنت فيريرو المصنعة لمنتجات نوتيلا عن صفقة استحواذ على كيلوج بحوالي 3 مليارات دولار. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد أن فيريرو تخطط للتوسع في أمريكا الشمالية من خلال شراء مجموعة حبوب الإفطار. وتُعدّ فيريرو بالفعل ثالث أكبر شركة لصناعة حلوى الشوكولاتة في العالم، وقد استحوذت سابقًا على أعمال الحلويات الأمريكية التابعة لشركة نستله، وفاني ماي، وويلز إنتربرايزز، وعلامات تجارية للوجبات الخفيفة الصحية. أعلنت فيريرو عن خططها للاستثمار في العلامات التجارية “الشهيرة” لشركة WK Kellogg وتوسيع نطاقها، والتي تشمل فروت لوبس ورايس كريسبيز. سعت شركة فيريرو العائلية الخاصة جاهدةً للتوسع في السنوات الأخيرة، حيث اشترت أعمال الحلويات التابعة لشركة نستله والعديد من شركات الأغذية الأخرى. ولكن مع أحدث صفقة لها، فإنها تستحوذ على محفظة تواجه تحديات، حيث أدى ارتفاع الأسعار والمخاوف الصحية إلى تراجع شعبية حبوب الإفطار المعبأة. تأسست فيريرو عام ١٩٤٦، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في سوق الشوكولاتة، حيث تبيع أكثر من ٣٠ علامة تجارية عالميًا. وتشمل هذه العلامات نوتيلا وكيندر وتيك تاك، بالإضافة إلى حلويات أخرى مثل جيلي بيلي وترولي. سيمنح هذا الاستحواذ الجديد الشركة، التي يعمل بها بالفعل أكثر من ١٤ ألف موظف في أمريكا الشمالية، مكانة مهيمنة في سوق حبوب الإفطار الأمريكية. وأعلنت الشركة أنها ستدفع ٢٣ دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا. أدت التقارير التي أفادت بقرب إبرام صفقة إلى ارتفاع سهم الشركة بأكثر من 56% في تداولات ما بعد الظهر. صرح الرئيس التنفيذي لابو سيفيليتي بأن الصفقة ستُكمل عروض فيريرو الحالية، “مما يُوسّع حضور فيريرو في المزيد من المناسبات الاستهلاكية”. وقال غاري بيلنيك، رئيس شركة كيلوج، إنه يتوقع أن تُوفر الصفقة للشركة المزيد من الموارد، وأن فيريرو، وهي شركة خاصة لا تخضع لضغوط السوق العامة، ستوفر “موطنًا رائعًا لموظفينا”. ويواجه قسم حبوب الإفطار صعوبات منذ انفصاله عن شركة كيلوج، حيث يواجه تراجعًا في الطلب بسبب المنافسة المتزايدة من العلامات التجارية الخاصة. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي خفّضت فيه كيلوج توقعاتها السنوية للمبيعات في مايو، حيث حذّر الرئيس التنفيذي غاري بيلنيك من “بيئة تشغيلية صعبة” مع تحوّل المستهلكين عن الأطعمة السكرية وتوجههم نحو خيارات حبوب الإفطار منخفضة التكلفة والعلامة التجارية الخاصة. كما تعرّضت شركات تصنيع الحبوب لتدقيق متزايد بسبب استخدامها لأصباغ الطعام الاصطناعية. وقد لاحظ محللو جولدمان ساكس مؤخرًا توجّهًا متزايدًا من المستهلكين نحو منتجات “أفضل لك”، مدفوعًا بالزخم المتزايد لمبادرة الطعام الصحي تحت شعال لنجعل أمريكا صحية مجددًا MAHA. وأشارت بلومبرغ إلى أن “فيريرو تبذل جهودًا لتنويع منتجاتها وانتشارها الجغرافي، وذلك جزئيًا لمساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار الكاكاو”.

يُعتبر ويل كيث كيلوج، مؤسس كيلوج، الذي بدأ العمل في ميشيغان قبل ما يقرب من 120 عامًا، على نطاق واسع مخترع رقائق الذرة. ساهمت رموزها المميزة، مثل توني النمر من شركة فروستيد فليكس، في جعلها واحدة من أشهر الشركات الأمريكية في القرن العشرين. لكن الشركة، التي تُنتج أيضًا كاشي ونخالة الزبيب، شهدت ركودًا في مبيعاتها في السنوات الأخيرة، وتتجاوز ديونها 500 مليون دولار. في عام ٢٠٢٣، انفصلت كيلوج عن أعمالها الدولية والوجبات الخفيفة التابعة لشركتها الأم السابقة، والتي أُعيدت تسميتها إلى كيلانوفا، ثم بيعت لاحقًا لشركة مارس العملاقة للحلويات مقابل ٣٦ مليار دولار. وتزايد إقبال الأسر، التي تأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة، على العلامات التجارية الأرخص ثمنًا في المتاجر بدلًا من العلامات التجارية الأغلى ثمنًا عادةً. وتعرضت الصناعة أيضًا لضغوط من إدارة ترامب، التي استهدفت الألوان الاصطناعية في علامات تجارية مثل فروت لوبس، كجزء من حملتها “لنجعل أمريكا صحية مجددًا”. وأعلنت كيلوج أنها ستزيل الألوان الاصطناعية من حبوب الإفطار التي تُستهلك في المدارس بحلول العام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧. لكنها لم تحدد بعد جدولًا زمنيًا لإزالتها من حبوب الإفطار المباعة لعامة الناس.