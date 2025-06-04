استحواذ جهاز قطر للاستثمار (QIA) على حصة 49% في شركة مشيرب العقارية

استحوذ جهاز قطر للاستثمار (QIA) على حصة 49% في شركة مشيرب العقارية، وأعلنت عن ذلك «مشيرب العقارية» كاشفة عن توقيع شراكة استراتيجية مع «جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي لدولة قطر، في خطوة محورية تهدف إلى دعم التوسع في مشاريع التنمية الحضرية المستدامة في قطر. وبموجب هذه الشراكة، ينضم «جهاز قطر للاستثمار» كمساهم استراتيجي في «مشيرب العقارية»، إلى جانب «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، التي تحتفظ بنسبة الأغلبية البالغة 51%. وسيمتلك «جهاز قطر للاستثمار» حصة تبلغ 49%، بما يعكس الثقة الكبيرة في نهج الشركة الريادي ونموذجها المتكامل في تطوير المدن الذكية والمستدامة.

وتسعى الجهتان من خلال هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التوسع في المشاريع العقارية التي ترتكز على الابتكار، وتخدم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تنسجم مع دور جهاز قطر للاستثمار ومسؤوليته نحو دعم تطوير الاقتصاد القطري وقدراته التنافسية، إلى جانب دعم مسيرة التقدّم وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة.

وتفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة أمام «مشيرب العقارية» لتوسيع نطاق نموذجها الرائد، القائم على النجاح اللافت لمدينة «مشيرب قلب الدوحة» – أول مدينة مستدامة ومتكاملة في العالم تم إعادة تطويرها بالكامل. ويتماشى هذا التعاون مع أهداف قطر في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتنمية المستدامة، لا سيما في ظلّ التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني. وقد حظيت «مشيرب قلب الدوحة» بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، نظرًا لدمجها تقنيات المدن الذكية، والبنية التحتية المرنة، والعمارة المستوحاة من التراث القطري.