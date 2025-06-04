فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

استحواذ جهاز قطر للاستثمار (QIA) على حصة 49% في شركة مشيرب العقارية

تحتفظ مؤسسة قطر بحصة الأغلبية (51%)، بشراكة يصبح فيها جهاز قطر للاستثمار مساهم أقلية

فريق التحرير by فريق التحرير

استحوذ جهاز قطر للاستثمار (QIA) على حصة 49% في شركة مشيرب العقارية، وأعلنت عن ذلك «مشيرب العقارية» كاشفة عن توقيع شراكة استراتيجية مع «جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي لدولة قطر، في خطوة محورية تهدف إلى دعم التوسع في مشاريع التنمية الحضرية المستدامة في قطر. وبموجب هذه الشراكة، ينضم «جهاز قطر للاستثمار» كمساهم استراتيجي في «مشيرب العقارية»، إلى جانب «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، التي تحتفظ بنسبة الأغلبية البالغة 51%. وسيمتلك «جهاز قطر للاستثمار» حصة تبلغ 49%، بما يعكس الثقة الكبيرة في نهج الشركة الريادي ونموذجها المتكامل في تطوير المدن الذكية والمستدامة.

وتسعى الجهتان من خلال هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التوسع في المشاريع العقارية التي ترتكز على الابتكار، وتخدم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تنسجم مع دور جهاز قطر للاستثمار ومسؤوليته نحو دعم تطوير الاقتصاد القطري وقدراته التنافسية، إلى جانب دعم مسيرة التقدّم وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة.

وتفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة أمام «مشيرب العقارية» لتوسيع نطاق نموذجها الرائد، القائم على النجاح اللافت لمدينة «مشيرب قلب الدوحة» – أول مدينة مستدامة ومتكاملة في العالم تم إعادة تطويرها بالكامل. ويتماشى هذا التعاون مع أهداف قطر في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتنمية المستدامة، لا سيما في ظلّ التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني. وقد حظيت «مشيرب قلب الدوحة» بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، نظرًا لدمجها تقنيات المدن الذكية، والبنية التحتية المرنة، والعمارة المستوحاة من التراث القطري.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...