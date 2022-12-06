مصر: استثناء المحامين من التسجيل بالفاتورة الإلكترونية أسوة بالقضاة والأطباء

أعلنت نقابة المحامين في بيان لها أنه تم الاتفاق بين النقيب ووزير المالية، على عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى والمحدد سلفا كموعد نهائي للتسجيل، موعدًا لاغيًا غير معمول به.

كانت نقابة المحامين نظمت وقفات احتجاجية في عدد من مقاراتها في المحافظات المختلفة، اعتراضًا على قرار وزارة المالية، بإلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأصدرت النقابة بيانًا صحفيًا طالبت فيه باستثناء المحامين من التسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، أسوة بالقضاة والأطباء.

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ما هي أسباب اعتراضات المحامين على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

رفضت نقابة المحامين في بيان لها تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأشارت في بيانها إلى أن:

المحاماة مهنة لا تتعلق بتداول السلع أو الاتجار فيها وأن أعمالها هي أعمال قانونية وذهنية.

تكلفة إصدار الفواتير ستكون عالية لا يمكن تحملها.

الالتزام بتعيين موظفين لإصدار الإيصالات الإلكترونية وحصر النفقات

المحامون لديهم بالفعل سجلات ضريبية ويسددون رسومها

وشهدت الأيام الماضية لقاءات بين مسؤولي نقابات المحامين والأطباء ووزارة المالية، لمتابعة الأزمة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة، لوضع تصور لحلها.

تطورات الأزمة

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري.

حذّرت المصلحة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي.

رفضت نقابة المحامين الموعد الذي حددته مصلحة الضرائب للتسجيل بالمنظومة.

رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية بشأن قانونية فرض ضريبة قيمة مضافة على المحامين.

عزيزى الممول :

(بنأكد عليك)

– ان المصلحة مش هتعتمد مصروفاتك المباشرة وغير المباشرة إلا ب #الفاتورة_الإلكترونية pic.twitter.com/Ci65TpgBHL — مصلحة الضرائب المصرية (@tax_egypt) December 1, 2022

نقابة الأطباء

كانت نقابة الأطباء، قد اعترضت أيضا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأشارت إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى:

إعاقة تقديم الخدمة الطبية

زيادة الأعباء على المرضى لأنهم سيتحملون قيمة تعيين موظفين لإصدار الإيصالات والفواتير الإلكترونية في العيادات.

من الصعب على بعض العيادات في القرى تنفيذ المنظومة.

نقابة الصيادلة

الأمر نفسه رفضته نقابة الصيادلة، بسبب الأعباء الإضافية التي سيتحملها أصحاب الصيدليات من خلال:

تعيين موظفين مختصين لإصدار الإيصالات والفواتير الإلكتروني

شراء نظام إلكتروني معتمد للتسجيل على منصة المنظومة.

جميع الصيدليات في مصر تسدد الضرائب عن مبيعاتها من الأدوية من خلال اتفاق مسبق مع وزارة المالية.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة الكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية.

مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية.

تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة

تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.

بدأ تطبيق الفاتورة الإلكترونية منذ منتصف عام 2020

لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

بلغ إجمالي عدد الشركات المنضمة للمنظومة أكثر من 135 ألف شركة قاموا بإرسال 412 مليون فاتورة على المنظومة منذ تفعيلها.