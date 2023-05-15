استثناء 4 فئات من المقيمين من منع الدخول إلى مكة المكرمة

استثنت السلطات السعودية من قرارها منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة بدءاً من صباح اليوم الإثنين دون أن يكون معهم تصريح دخول أربع فئات من المقيمين.

وتلك الفئات هي:

1- حاملو تصريح عمل في المشاعر المقدسة.

2- حاملو هوية مقيم مصدرها العاصمة المقدسة.

3- من لديهم تصريح عمرة.

4- من لديهم تصريح حج.

وأعلن الأمن العام، ليل أمس الأحد، أنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وسيتم ابتداءً من اليوم الاثنين منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين. pic.twitter.com/MbZgggAMhe — الأمن العام (@security_gov) May 14, 2023

وبدأت المديرية العامة للجوازات السعودية باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.