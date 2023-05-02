أطلقت منصة “مدد” السعودية الحكومية تحديثاً جديداً على احتساب نسبة التزام المنشآت في حماية الأجور بعد أن بدأت في تقديم عدد من التسهيلات للمنشآت منها استثناؤها بعض العمال من احتسابهم في نسبة التزام الأجور، وشملت كلاً من القبائل النازحة، والعمال في فترة التجربة، والعمال الوافدين خارج المملكة، والعمال غير المتواجدين لشهر كامل.

وأكدت المنصة الإلكترونية أنه سيتم احتساب جميع العمال باستثناء العمال المستثنين، موضحة أن معادلة الالتزام تضمنت الآتي “العمال الملتزمين قسمة العمال المشمولين” ثم ضرب الناتج في 100.

ابتداءً من اليوم، تتمكن المنشآت الملتزمة ببرنامج #حماية_الأجور الاستفادة من ميزة الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات المطور. pic.twitter.com/1BDgKtjBzy — Mudad | مُدد (@Mudad_sa) May 1, 2023

وبدأت مبادرة الاحتساب الفوري لنسبة السعودية في برنامج “نطاقات المطور” يوم أمس الإثنين (1 مايو/أيار 2023)، حيث سيتم احتساب معامل نسبة التوطين لجميع الكيانات بالرقم الموحد بشكل فوري في نطاقات على أساس أسبوع واحد فقط.

ويشترط الاحتساب الفوري لنسبة نطاقات الالتزام بشرطين؛ الأول ببرنامج حماية الأجور لمدة ستة أشهر، والثاني المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعاً متواصلة.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المنشآت على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور وتعزيز التكاملية وبناء الشراكة بين القطاع الخاص ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أعلن، يوم 15 يوليو/تموز 2020، عن إطلاق منصة “مُدد” التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يُمكنها من الالتزام بنظام “حماية الأجور”، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، والتي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وقال الوزير حينها إن “منصة مُدد” سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور ما سيُمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، كما سيكون لها دور بارز في رفع شفافية وموثوقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت أيا كان حجمها، ما سيعمل بشكل كبير على تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام “حماية الأجور” عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.

وأكّد على أن إطلاق “مُدد” يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 والتي تنص على “تأسيس شركة الرواتب والأجور” ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي مضيفاً أن “تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور، بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل”.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، حين الاطلاق، إن منصة مُدد ستدعم العديد من المنشآت حيث تُقدم نظاماً رقمياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور يرفع من خلاله مستوى حماية العمليات المالية لخلق أعلى مستوى من الخصوصية والأمان والسهولة وسرعة الإنجاز، ويتميز النظام بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك بما يسهل عملية إدارة الرواتب وتوحيد صيغة ملف “حماية الأجور”، بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف، ما سيؤدي إلى تقليل الإجراءات المترتبة على المنشآت في رفع ملف حماية الأجور.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حالياً) أحمد الخليفي إن الحلول التي تقدمها منصة “مُدد” (المتخصصة في إدارة التقنية المالية) تتواكب مع توجهات المؤسسة في تطوير القطاع المالي المرتبط برؤية المملكة 2030 بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد ومبدأ الشمول المالي، مبيّناً أن المنصة من خلال أنظمتها الرقمية تُقدم حلولاً مبتكرة ونوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذه الحلول سيكون لها دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية لها، والمساهمة في تحسين أنظمتها المالية.

من جانب آخر قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشكر والتقدير للشركاء في القطاع المصرفي (بنك الرياض وبنك الإنماء والبنك العربي وبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي) والشريك في قطاع الاتصالات STC Pay نظير دعمهم وتعاونهم مع منصة مُدد في تحقيق أهدافها والوصول للتكامل المطلوب لتحقيق مستهدفات الرؤية والتحول الوطني.

وتأسست منصة “مدد” بشراكة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تكامل القابضة وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي).