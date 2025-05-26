استثمار جديد لكونمكس في أبوظبي

افتتحت شركة كونمكس أحدث منشآتها في منطقة المفرق الصناعية بأبوظبي. يُعد هذا المصنع المتطور الخامس لكونمكس في الدولة، لينضم إلى شبكة عملياتها القائمة في الشارقة وعجمان ودبي ورأس الخيمة بحسب بيان صحفي. يؤكد هذا التوسع التزام الشركة الراسخ بدعم مشاريع البنية التحتية والعمرانية المتنامية في الإمارات.

توسع استراتيجي: يمثل افتتاح المصنع الجديد في أبوظبي خطوة مفصلية لكونمكس، تعزز حضورها وتغطيتها الشاملة على مستوى الدولة.

قدرة إنتاجية عالية: يتميز المصنع بطاقة إنتاجية تتجاوز 500 ألف متر مكعب سنوياً، مما يجعله قادراً على تلبية احتياجات المشاريع الكبرى والحساسة للوقت في العاصمة.

موقع حيوي وتكنولوجيا متقدمة: يقع المصنع في قلب المنطقة الصناعية بأبوظبي، ويحتوي على أنظمة خلط ألمانية متطورة تضمن الدقة والكفاءة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخلاطات والمضخات.

دعم الرؤية الوطنية: يجسد هذا التوسع مساهمة كونمكس الفاعلة في تحقيق رؤية الإمارات للتنمية الحضرية المستدامة والمشاريع الوطنية الطموحة، مستندة إلى إرثها في دعم النهضة العمرانية منذ عام 1975.

وأكد الشيخ صلاح بوخاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخاطر، أن هذا المصنع يجسد التزام المجموعة العميق بالمساهمة في بناء البنية التحتية للدولة، من كونمكس التي تتمتع بتاريخ عريق وخبرة واسعة. وأشار أيمن أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة بوخاطر للاستثمار الصناعي، إلى الدور المحوري لكونمكس في رسم ملامح المشهد العمراني الحديث للإمارات.