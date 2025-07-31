استثمار القابضة تحقق أرباحًا قياسية في النصف الأول من 2025 بدعم من التوسعات الدولية

سجلت شركة استثمار القابضة نتائج مالية استثنائية للنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 97% ليصل إلى 465 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالتوسعات الدولية للشركة في قطاعات متنوعة عبر المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر، ليبيا، المالديف، الأردن، وكازاخستان. وبلغت إيرادات الشركة 3.073 مليار ريال قطري بزيادة 87% على أساس سنوي، بينما قفز إجمالي الأرباح بنسبة 134% ليصل إلى 1.054 مليار ريال قطري. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) بنسبة 97% لتسجل 732 مليون ريال قطري. يعكس هذا الأداء القوي نجاح الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تركز على التوسع الدولي وتعزيز الابتكار والانضباط المالي.

توسعات استراتيجية تعزز النمو عبر القطاعات

تمتد عمليات استثمار القابضة في سبع دول خارج قطر، وتغطي قطاعات الرعاية الصحية، التطوير العقاري والسياحي، الخدمات، والمقاولات التخصصية. في قطاع الرعاية الصحية، تشمل التوسعات مستشفى الجزائري القطري الألماني (تحت الإنشاء) في الجزائر، وإدارة وتشغيل مستشفيات في العراق وليبيا.

وفي قطاع التطوير العقاري والوجهات السياحية، تمضي الشركة قدمًا في مشاريع كبرى مثل فندق وشقق ريكسوس بغداد في العراق، ومنتجع روزوود في جزر المالديف. أما قطاع الخدمات، فلديه عمليات واسعة في السعودية، العراق، المالديف، ليبيا، الأردن، وكازاخستان. كما نفذ قطاع المقاولات التخصصية مشاريع ضخمة في المملكة العربية السعودية، مثل مطار البحر الأحمر وفنادق بجزيرة الشورى ونادي اليخوت في جزيرة سندالة، بالإضافة إلى مشاريع في المالديف والعراق.

أداء سهم استثمار القابضة يعكس ثقة المستثمرين

شهد سهم استثمار القابضة زخمًا صعوديًا قويًا خلال النصف الأول من 2025، محققًا ارتفاعًا بنسبة 77%. يعكس هذا الأداء الاستثنائي ثقة المستثمرين المتزايدة والنمو المستمر في أرباح الشركة وأنشطتها التوسعية، ما يؤكد التزام الشركة بزيادة القيمة الاستثمارية لمساهميها.