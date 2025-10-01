استثمار أصحاب المليارات وشركات ناشئة في “فرص لا حصر لها” في تايلاند

يرى رواد أعمال الذين يحققون مليارات الدولارات من استثماراتهم في تايلاند أن اقتصاد جنوب شرق آسيا يبرز كمركز واعد للفرص في عالم يتسم بعدم اليقين. في مقابلات حصرية، يرى أربعة من رواد الأعمال البارزين الذين وُلدوا خارج تايلاند ويقيمون في بانكوك ، والذين صمدت شركاتهم العديد من الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية، أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة ستواصل تحقيق الأرباح، ليس فقط لشركاتهم الخاصة، بل كذلك للمستثمرين الجدد. يدير ويليام هاينيكي، وهارالد لينك، وألوك لوهيا، وييب سوي تشوان شركات تعمل في تايلاند، بفترات إجمالية تمتد لأكثر من 250 عامًا. وتتوافق تعليقاتهم مع الحملة التسويقية التي أطلقتها الحكومة حديثًا بعنوان “تايلاند: استثمر في فرص لا حصر لها”. تعكس آراءهم البيانات الرسمية التي تُظهر أنه خلال النصف الأول من عام 2025 قفزت الطلبات المقدمة للاستثمار إلى مجلس الاستثمار التايلاندي (BOI) بنسبة 139% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى رقم قياسي قدره 32.5 مليار دولار. وتتسق هذه الآراء مع مؤشرات على “هجرة عكسية للأدمغة” حيث يعود التايلانديون الموهوبون من الخارج إلى وطنهم لإطلاق مشاريع تجارية تتراوح بين شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى المطاعم الفاخرة. يقول الملياردير الأمريكي هاينيكي، الذي توسعت مجموعته ” شركة ماينور إنترناشونال” من منتجع شاطئي واحد عام 1978 إلى مجموعة ضيافة عالمية تضم أكثر من 640 فندقًا متنوعًا، ومنهاسلسلة فنادق أنانتارا الفاخرة، وتوظف أكثر من 80 ألف موظف في أكثر من 60 دولة: “تتمتع تايلاند باستقرار جوهري كثيرًا ما يُتجاهل “. ويضيف: “ما يميز تايلاند هو سهولة الوصول والبنية التحتية وسيادة القانون – وجميعها عوامل توفر الطمأنينة ليس فقط على شركتنا، بل لأي مستثمر يأتي إلى تايلاند “.

على الرغم من التوسع الدولي الكبير لشركة ماينور، يقول هاينيكي إنه لا يزال يُركز على التوسع الإضافي في تايلاند. وبينما يقلق كثير من المستثمرين حيال حالة عدم اليقين بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، يشير هاينيكي إلى أن تايلاند تقع في قلب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم من عشر دول، وهي واحدة من أكبر الأسواق المشتركة في العالم بنحو 700 مليون مستهلك.

تُنتج خطوط التجميع عالمية المستوى التابعة لشركة آبيكو هايتك قطع غيار سيارات لعلامات تويوتا وفورد وإيسوزو وغيرها من العلامات التجارية في مركز إنتاج المركبات الرئيسي في جنوب شرق آسيا.

ويقول: “هناك الكثير من الفرص في تايلاند، بل وأكثر عند النظر إلى المنطقة بأسرها ، مما يجعل تايلاند في وضع متميز للاستفادة الكاملة من ذلك، والحكومة التايلاندية تدعم بقوة الاستثمار الأجنبي”. و ظهر هذا الدعم بوضوح لرائد الأعمال الهندي ألوك لوهيا عام 1988 عندما وصل إلى تايلاند لتأسيس مصنع للكيماويات.

كانت أول محطة له هي هيئة الاستثمار التايلاندية (BOI)، وهي الجهة التي توفر حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر. واليوم، أصبح لوهيا مليارديرًا، وشركته، إندوراما فينتشرز ، من بين أكبر 30 شركة كيميائية عالمية، حيث تعمل في 32 دولة، وهي تُعَدُّ إحْدَى أكبر شركات إنتاج وإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، وهي مادة بلاستيكية تُستخدم في زجاجات المشروبات والملابس والأدوية.

تُعيد شركة إندوراما فينتشرز، وهي شركة كيميائية عالمية من بين أكبر 30 شركة، تدوير زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات وتحويلها إلى ألياف وخيوط في مصنعها في لوبوري بتايلاند.

يُبرز لوهيا مزايا تايلاند: بنية تحتية ممتازة، وأسواق رأس مال، وقوى عاملة، وأسلوب حياة متميز. يقول: “هنا نتمتع بجميع وسائل الراحة التي يوفرها الشرق، وكل ما يتميز به الغرب من تقدم”. يرأس هارالد لينك، الذي وُلد في سويسرا، شركة بي. غريم، التي تأسست عام ١٨٧٨ كصيدلية، وتطورت على مدار ١٤٧ عامًا لتصبح واحدة من أكبر الشركات التجارية وشركات إنتاج الطاقة في تايلاند، وتعمل في ١٥ دولة.

ويقول إنه خلال تلك الفترة، صمدت شركة بي. غريم تايلاند في مواجهة الحروب العالمية، وأزمات مالية آسيوية وعالمية، وفترات ركود، وأوبئة، وتحولات سياسية، وكوارث طبيعية. ويضيف: “في كل حالة، لم تحافظ البلاد على استقرارها فحسب، بل استمرت أيضًا في جذب الاستثمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز قاعدتها الصناعية”. “هذه التجارب تمنحنا الثقة بأن تايلاند، بفضل مرونتها وقدرتها على التكيف، ستتجاوز مرة أخرى تقلبات اليوم، وستواصل ازدهارها”.

يستثمرلينك بشكل مكثف في قطاعين من صناعات تايلاند المستقبلية: الطاقة النظيفة ومراكز البيانات. يقول: “إن الأهداف الوطنية الطموحة لتايلاند في مجال تبني الطاقة المتجددة تفتح فرصًا واسعة”.

يشير قطب صناعة قطع غيار السيارات ، ييب سوي تشوان،المولود في ماليزيا، إلى أنه حتى مع تغير الحكومات في تايلاند، تظل سياسات الاستثمار مستقرة. بعد تأسيس شركة AAPICO Hitech PCL عام ١٩٩٦، أصبح لاعبًا رئيسيًا في جعل تايلاند العاشر بين أكبر مراكز تصنيع السيارات في العالم، جاذبًا شركات صناعة السيارات من اليابان الصين والولايات المتحدة وكوريا وأوروبا.

ولتنمية هذه الصناعة، حفزت الحكومة التايلاندية الشركات المصنعة على تصنيع وتصدير شاحنات النقل الخفيف والسيارات الصديقة للبيئة، مما أدى إلى ظهور سلسلة توريد متطورة من شركات تصنيع قطع الغيار المحلية على مستوى عالمي ، وتُعد شركة AAPICO Hitech، التي يعمل بها ٦٥٠٠ موظف، إحدى أكبرها. ومؤخرًا، تمثلت استراتيجية تايلاند في تحويل البلاد إلى مركز رئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية. يقول ييب: “لقد كانت جميعها سياسات ممتازة”. ناريت ثيردستيراسوكدي، الأمين العام لمجلس الاستثمار، أشار بالقول: “يُعدّ هؤلاء رواد الأعمال أمثلةً رائعةً على الفرص التي تُتيحها تايلاند: موقعٌ استراتيجي، وقوى عاملة عالية الجودة، وشبكة تواصل ممتازة، وسياساتٌ مُتسقة تُشجع الاستثمار”. ويضيف: “يشمل الدعم الذي نُقدّمه مزايا ضريبية، وتأشيرات إقامة طويلة الأجل (LTR) لمدة عشر سنوات تُسهّل إقامة المستثمرين في تايلاند”.

لم يُفوّت رواد الأعمال المولودون في تايلاند، والذين درسوا وعملوا في الخارج، الفرص الواعدة في تايلاند. ومن بينهم كاسيما ثارنبيتشاي، المتخصصة في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، والتي تشغل حاليًا منصب رئيسة استراتيجية الذكاء الاصطناعي في SCB 10X، الذراع الابتكاري لمجموعة SCBX، أقدم بنك في تايلاند، وبيتشايا سونتورنياناكي، المُدرّبة في نيويورك والمعروفة باسم الشيف بام، والتي اختيرت مؤخرًا كأفضل طاهية في العالم.

بعد دراستها في معهد الطهي الأمريكي وتدريبها لعدة سنوات في مطعم جان جورج الشهير الحائز على نجمة ميشلان في نيويورك، قررت بيتشايا العودة إلى تايلاند لافتتاح مطاعمها الخاصة. أبرز إنجازاتها هي مطعم بوتونغ، وهو مطعم تايلاندي-صيني فاخر حائز على نجمة ميشلان، افتتحته في مبنى عمره 120 عامًا في الحي الصيني التاريخي ببانكوك، والذي استخدمه أسلافها لصنع وبيع الأدوية الصينية التقليدية. يشهد الحي رقيًا متزايدًا، ويحظى بوتونغ بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسياح، حتى إن الزبائن قد ينتظرون أسابيع للحصول على حجز. أماالمنطقة المحيطة ببوتونغ، التي كانت في السابق مركزًا للمساومة على الصفقات في تجارة التايلانديين والصينيين في بانكوك، وأصبحت اليوم رمزًا للقوة الناعمة لتايلاند.

تجسد هذه المزرعة الشمسية العائمة بقدرة 45 ميجاوات، والمُصممة لشركة إيجات في أوبون راتشاثاني، التوسع السريع لشركة بي. جريم، عملاق الطاقة التايلاندي، في مجال الطاقة المتجددة.

في الوقت نفسه، وضع كاسيما نفسه فيما يسميه نقطة التقاء التكنولوجيا والثقافة التايلاندية، حيث طور سلسلة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر المصممة خصيصًاللغة التايلاندية. مدركًا لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة، يقول إنه يراها تحولًا نوعيًا في مجال العمل المعرفي الحديث وفي تايلاند بشكل عام . ويضيف كاسيما: “جودة الحياة هنا ممتازة ، وأعتقد أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز المنظومة التكنولوجية المحلية في تايلاند”.







