استثمارات وهمية تنتشر عبر فيسبوك

أصدرت «جروب-آي بي»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ومقرها سنغافورة بالتنسيق مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي ، اليوم مدونة بحثية جديدة تبرز تفاصيل عملية احتيال جديدة عن طريق الاستثمار الوهمي تستهدف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وكشف خبراء من فريق حماية المخاطر الرقمية التابع لمجموعة «جروب-آي بي» ما يصل إلى 900 صفحة احتيال استخدمها المجرمون خلال هذه العملية الاحتيالية التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتم إدراج روابط الصفحات الاحتيالية هذه في إعلانات فيسبوك التي قام المحتالون بشرائها، حيث قدمت هذه الإعلانات للمستخدمين فرصة الاستثمار في واحدة من 35 شركة مرموقة من 13 دولة. وغالباً ما ترافقت هذه النصوص مع صور استخدم فيها المحتالون شعار الشركة التي جرى انتحال هويتها. في المجموع، فقد استهدفت 60% من صفحات الاحتيال التي تم إنشاؤها لهذه الحملة الاحتيالية التي بلغت ذروة نشاطها في ديسمبر 2022، المستخدمين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تسببت هذه الحملة بخسائر بقيمة 280 ألف دولار تقريباً خلال الفترة ما بين شهري آذار / مارس وحزيران / يونيو 2023، وفقاً لتقديرات «جروب-آي بي”.

تنتهج «جروب-آي بي» سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الجرائم الإلكترونية، وقد قامت بحظر جميع صفحات الاحتيال التي جرى اكتشافها والتي تحتوي على أي ملامح لانتحال هوية عملائها. من أجل التحقيق في حملة الاحتيال هذه، استخدم خبراء ومحللو «جروب-آي بي» منصة الحماية من المخاطر الرقمية التي تمتلكها الشركة، والتي توظف تقنية الذكاء الاصطناعي للتحليل الدقيق لشعارات الشركات وميزات التعرف إلى النصوص. يواصل باحثو الشركة مراقبة هذه العملية الاحتيالية وإزالة أي صفحات جديدة تنتحل هوية العلامة التجارية وغيرها من الشركات المتأثرة، لاسيما وسط الارتفاع المستمر في أعداد المستثمرين في قطاع التجزئة، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في وتيرة عمليات الاحتيال الاستثمارية.

ويهدف مجرمو الإنترنت من وراء هذه الحملة إلى تحقيق المكاسب المالية، وذلك بالاستفادة من تقنيات الهندسة الاجتماعية المتطورة لاستغلال نقاط الضعف لدى الأفراد والثقة العامة التي يولونها للعلامات التجارية المعروفة. وبدأ خبراء «جروب-آي بي» بتتبع عملية الاحتيال هذه لأول مرة عند انطلاقها في شهر يونيو 2022، وذلك على الرغم من وجود أدلة تشير إلى قيام المحتالين بشراء جزء صغير من النطاقات الإلكترونية المستخدمة لاستضافة مواقع الاحتيال في بداية عام 2020.

وقام المحتالون في المجمل بتصميم وتسجيل 884 صفحة احتيالية منذ بداية هذه الحملة. وسُجلت ذروة نشاط هذه الحملة في ديسمبر 2022 الذي شهد تصميم 308 صفحات جديدة. واستهدفت 60% من صفحات الاحتيال، المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طوال مدة الحملة، مع احتواء الجزء الأكبر من هذه الإعلانات على نص مكتوب باللغة العربية. كما استهدفت 9.2% من هذه الصفحات المستخدمين في أمريكا اللاتينية، واستهدفت 4.8% من الصفحات، المستخدمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين أن 25% من الموارد لم يكن لها أي تركيز جغرافي محدد.

ونظراً للتكامل السهل على ما يبدو للقطاع مع فرص الاستثمار، فقد قامت 30% من صفحات الاحتيال التي تم اكتشافها خلال هذه الحملة بانتحال هوية شركات معروفة في مجال الخدمات المالية وخدمات التأمين. وكانت القطاعات الأخرى التي تم استهدافها بشكل كبير هي النقل (25% من صفحات الاحتيال)، وتداول الأسهم (8.6%)، والنفط والغاز (5.3%)، والبناء (5.3%).

وقدّر خبراء «جروب-آي بي» الخسائر المالية الناجمة عن هذه الحملة على مدى أربعة أشهر بما يصل إلى 280.000 دولار. وجرى استخلاص هذا الرقم من تحليل النشاط على العديد من مواقع الاحتيال التي تم استخدامها خلال الفترة ما بين شهري مارس ويونيو 2023.