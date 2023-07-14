تعتزم السعودية واليابان لتنفيذ استثمارات مشتركة في التنقيب عن الأتربة النادرة، ومن المتوقع اتفاق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قريباً .

من المتوقع توقيع اتفاق بين الرياض وطوكيو على استثمار مشترك لتطوير موارد الأتربة النادرة، حيث ستساعد اليابان في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك.

وبحسب طوكيو، فإن رئيس وزراء اليابان وولي العهد السعودي سيتفقان على استثمار لتطوير موارد الأتربة النادرة.

حيث أعلنت طوكيو، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع اتفاق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد على استثمار مشترك لتطوير موارد الأتربة النادرة.





وتوقع «مؤشر نيكي» أن اليابان ستساعد أيضا في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها بالفعل في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك.



