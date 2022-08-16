استثمارات في روسيا للمملكة القابضة المملوكة للملياردير الوليد بن طلال آل سعود

استثمرت شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير الوليد بن طلال آل سعود قرابة 530 مليون دولار في شركات نفط روسية في فبراير الماضي بحسب ما أعلنته المجموعة.

واستحوذت الشركة على أسهم في شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم ومجموعة روسنفت النفطية وشركة لوك اويل النفطية في 22 شباط/فبراير. وذكرت الشركة في بيان لبرامج استثماراتها موجه للبورصة السعودية مساء الأحد أنها اشترت أسهما في شركة غازبروم بـ1,369 مليار ريال (365,1 مليون دولار) وشركة روسنفت بـ195,7 مليون ريال (52,2 مليون دولار) ولوك اويل بـ409,864 مليون ريال (109,2 مليون دولار). وتمت الاستثمارات في شركتي غازبروم وروسنفت في 22 شباط/فبراير، فيما تمت عمليات الشراء في شركة لوك اويل بين هذا التاريخ و22 آذار/مارس.

وتعد شركة “المملكة القابضة” السعودية إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وتتضمن محفظتها استثمارات في إدارة الفنادق والعقارات والعقارات الفندقية والإعلام والنشر والترفيه وشبكات التواصل وقطاع المواصلات. من بين أبرزها استثمارات في فنادق ومنتجعات فورسيزنز وموفنبيك وشركة تويتر وشركتي كريم وليفت للنقل التشاركي وسيتي غروب بحسب أ ف ب.