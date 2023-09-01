ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

10 مليارات درهم استثمارات جديدة في مطار دبي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
مطار دبي

مطار دبي الدولي هو أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، ويستقبل ملايين المسافرين كل عام. تعتزم مطارات دبي تنفيذ تجديدات بقيمة تتراوح ما بين 6 مليارات إلى 10 مليارات درهم في المطار، بهدف تحسين تجربة السفر للمسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.

وقال بول غريفث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في تصريح صحافي: تخطط مطارات دبي لإجراء تجديدات بقيمة 6 مليارات درهم إلى 10 مليارات درهم، يتضمن ذلك إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

مطار دبي

وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر لضيوف المطار.

وأضاف: ستعمل هذه الخطط على زيادة سعة المطار على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية. وبعد ذلك، ستتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي” مطار دبي ورلد سنترال” (DWC).

مطار دبي

في حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118-120 مليون مسافر، فإن مطار دبي ورلد سنترال يتعامل حالياً مع ما يقرب من 26.5 مليون مسافر، مع إمكانية استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعة المطار.

مطار دبي
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